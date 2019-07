Appletree Garden Festival: Alte Apfelsorten als Namen für die Wege

Boskoop, Gravensteiner und Cox Orange. So heißen nicht nur klassische Apfelsorten, sondern auch Wege auf dem Camping-Gelände des Diepholzer Appletree Garden Festivals, das am Donnerstag, 1. August, auf Lüdersbusch in seine 19. Auflage geht. Neu ist dabei, dass nicht nur die Hauptwege des Zeltgeländes, sondern alle Wege eine Bezeichnung bekommen – passend zum Namen des Festivals nur nach alten Apfelsorten.

Diepholz - Deswegen werden die 5 000 Besucher am nächsten Wochenende auch vergebens nach einem Braeburn-Weg oder einer Pink-Lady-Straße suchen. Stattdessen werden die Festival-Fans über den Klapperapfel-Weg und den Annelieses-Wilder-Weg flanieren. Die Wege werden nicht nur benannt, um die Orientierung der Besucher zu verbessern. Auch das DRK und die Feuerwehr, die auch wieder vertreten sein werden, können so schneller über den Ort des Geschehens bei Problemen und Notfällen informiert werden.

Das Appletree-Team ist in der finalen Phase der Vorbereitungen zum Diepholzer Festival, das vom Verein zu Förderung der Jugendkultur veranstaltet wird. Lisa Canehl, Communication Managerin des Vereins, zeigte sich dennoch entspannt: „Wir alle freuen uns. Die Stimmung ist super, die Vorbereitungen laufen gut, das Programm steht und die Tickets sind auch schon seit Anfang März ausverkauft.“

Waldbühne und Spiegelzelt

Seit Montag herrscht auf dem Gelände auf Lüdersbusch reger Betrieb und noch immer wartet eine Menge Arbeit auf die insgesamt 350 größtenteils ehrenamtlichen Helfer: „Jetzt werden die Bauprojekte umgesetzt. Theken, Gestaltungselemente und die Eingangstore machen wir fertig. Und ab nächster Woche Montag werden dann die großen Bühnen aufgebaut“, erklärt Canehl.

Dabei setzt das Appletree-Team auf Altbewährtes. Neben der großen Hauptbühne gibt es wieder die etwas kleinere Waldbühne und das Spiegelzelt. Aber im und um das Spiegelzelt herum werde es Neuerungen geben. Die Communication Managerin: „Wir versuchen, uns jedes Jahr weiterzuentwickeln, und probieren deswegen immer wieder neue Dinge aus.“ Lag der Schwerpunkt im vergangenen Jahr im Spiegelzelt noch auf Lesungen, Workshops und Comedy, hat das Appletree-Team das Programm 2019 um akrobatische Aufführungen erweitert. Außerdem werde vor dem Spiegelzelt noch eine Art Marktplatz mit Zeltboden für Circus-Acts aufgebaut. Die Besucher können sich dann auf Jonglier-Akrobatik vom Künstler Ernesto Lucas oder gewagte Tanzeinlagen der spielerischen Band „ZAP“ freuen, so Canehl.

Erstes Appletree-Fußballturnier seit 2011

Ganz besonders freute sie sich auch darüber, dass es in diesem Jahr wieder ein Appletree-Fußballturnier geben wird: „Das fand zuletzt 2011 statt und jetzt beleben wir es wieder.“ Teilnehmen darf jeder Besucher, der Lust am Kicken hat. Stattfinden soll es am Samstag auf dem Caravan Campinggelände, das in diesem Jahr in unmittelbarer Nähe zum Zeltgelände liegen wird.

Zum Line-Up sagte Lisa Canehl:: „Wir haben in diesem Jahr wieder einen Secret Act, aber den verrate ich natürlich noch nicht!“ Insgesamt sei der Verein zur Förderung der Jugendkultur sehr zufrieden mit dem Programm und den verschiedenen Musikern, die beim Appletree Garden Festival auftreten werden. „Wir haben auch dieses Jahr wieder versucht, eine möglichst große Bandbreite an Genres einzubeziehen.“, meinte Canehl und fügte zufrieden hinzu: „Bislang gab es auch keine kurzfristigen Absagen von Künstlern – und ich hoffe, das bleibt auch so.“

+ Friedlich-fröhlich: Beim Appletree Garden in Diepholz herrscht immer gute Stimmung, wie hier 2018. Auch dieses Jahr hat das ausverkaufte Festival auf Lüdersbusch wieder 5 000 Besucher. Foto: Jansen

Das erste Highlight gebe es bereits am ersten Festivaltag, am Donnerstag: Fil Bo Riva wird dann auf der Waldbühne auftreten und klassischen Indie-Pop spielen. Er sei ein Newcomer, der es in sehr kurzer Zeit geschafft habe, sich eine solide Fanbasis aufzubauen.

Für Freunde des Sprechgesangs dürfte es am späten Freitagabend interessant werden. Dann tritt Käptn Peng mit seiner Band „Die Tentakel von Delphi“ auf der Hauptbühne auf und beschallt das Festivalgelände über eine Stunde lang mit deutschem Hip Hop.

Aber auch Fans der elektronischen Tanzmusik sollten durch die Techno Marching Band „Meute“ auf ihre Kosten kommen, war sich Canehl sicher. Wer inhaltsschwere und gesellschaftskritische Texte bevorzugt, sollte sich den Auftritt von Kate Tempest am Samstagabend nicht entgehen lassen. Sie komme ursprünglich aus dem Poetry Slam und habe ihre tiefgründigen Botschaften mit in ihre Musik genommen.

Dass sich das Festival in Diepholz nicht nur unter den Besuchern großer Beliebtheit erfreut, sondern sich auch innerhalb der Musikszene mittlerweile einen Namen gemacht hat, zeigt sich an der Herkunft der Musiker. Weit über Deutschland hinaus konnte sich der Verein die Zusage von Musikern aus den USA, Großbritannien und diversen Nachbarländern Deutschlands sichern.

Dieses Jahr erstmals veganes Gyros

Unter dem Namen „Ibeyi“ werden auch zwei kubanische Zwillingsschwester auftreten. Australische und neuseeländische Wurzeln sind bei der Band „My Baby“ zu finden. Wer beim Tanzen, Singen und Feiern vom Hunger übermannt wird, der hat auch in diesem Jahr an den vielen Ständen die Qual der Wahl.

Neben den seit Jahren beliebten Handbroten von Handbrotzeit, dem Waffel+Wodka-Stand oder dem Pizza Tank gibt es dieses Jahr erstmals veganes Gyros bei der Speiseröhre – der Name kam zustande, weil die Verkaufsbude zum Teil aus Rohren gebaut ist. Auch zum ersten Mal werden Dumplings von Han West zum Verzehr auf dem Gelände angeboten.

Ab Donnerstag, 12 Uhr, können die Besucher ihre Zelte auf dem Gelände aufbauen und drei Tage Festivalfeeling genießen.

