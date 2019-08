Alles voll entspannt!

19. Appletree Garden Festival gestartet / Heute um 16.30 Uhr „Überraschungsauftritt“

+ Vorfreude in den Gesichtern der Besucher des 19. Appletree Garden Festivals auf dem Weg vom Zeltplatz durch die Einlasskontrolle zum Festivalgelände. Fotos: Ripking

Diepholz - Von Jannick Ripking. Entspannt. Das war das Wort, das gestern auf dem Appletree Garden Festival in Diepholz auf Lüdersbusch wohl am meisten verwendet wurde. „Unsere Anreise und das Aufbauen der Zelte waren total entspannt. Wir waren so ziemlich die Ersten und hatten gar keinen Stress“, tat eine 17-köpfige Gruppe aus Hamburg und Köln kund, die sich selbst „das Rudel“ nennt. Marten und Jan aus Diepholz sahen das ähnlich: „Letztes Jahr sind wir etwas später hergekommen. Da gab es am Eingang etwas Stau. Heute waren wir pünktlich und alles ging echt sehr schnell.“