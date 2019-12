Diepholzer Weihnachtsmarkt: Guter Besuch trotz schlechten Wetters

Diepholz – Auch wenn das Wetter gar nicht weihnachtlich war: Die Diepholzer trotzten ihm und gingen auch bei grauem Himmel und zeitweiligem Regen zum Diepholzer Weihnachtsmarkt.

Mark Kürble, Vorsitzender der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz, die den dreitägigen Markt vor dem Rathaus ehrenamtlich organisiert, war am frühen Sonntagabend auf jeden Fall sehr zufrieden. Vor allem an den Abenden war auf dem Weihnachtsmarkt viel los, drängten sich die Besucher vor den (Glühwein-)Ständen, die fast ausschließlich ehrenamtlich von Vereinen und Institutionen betrieben wurden.

Erfolgreich waren auch die Aktionen, die sich die neue Fördergemeinschafts-Arbeitsgruppe, in der sich Bürger ehrenamtlich engagieren, für den Weihnachtsmarkt ausgedacht hatte: So fand das Lagerfeuer mit Stockbrotbacken am frühen Samstagabend vor dem Rathaus großen Anklang. Vorher hatte der Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt 100 Präsente an Kinder verteilt. Auf die zwischen Nikolaus-Besuch und Stockbrotbacken geplante „Nachtwanderung“ verzichtete die Fördergemeinschaft allerdings angesichts der nassen Witterung.

+ Die Gewinner der Hauptpreise bei der Weihnachtsmarkt-Tombola mit dem Fördermeinschafts-Vorsitzenden Mark Kürble (links) Am Sonntagnachmittag nach der Auslosung. Den E-Scooter gewann die Familie Hüsch. © Jansen

Ihre Weihnachts-Tombola hatte die Fördergemeinschaft in diesem Jahr abgespeckt, weil sie 2018 Los-Absatzschwierigkeiten hatte. Diesmal beschränkte sich der Losverkauf auf den Weihnachtsmarkt. Am dortigen Verkaufsstand war so viel los, dass alle 4 000 Lose schon am Samstagabend ausverkauft waren. „Manche haben gleich 100 Lose gekauft, um sie bei ihrer Weihnachtsfeier zu verteilen“, berichtete Norbert Kieper, der für die Tombola zuständig war.

Kleingewinne gab es sofort. Unter den Besitzern von Losen mit „Schnapszahl“ wurden am Sonntag um 16.30 Uhr auf der Weihnachtsmarkt die Hauptgewinne ausgelost. Über den ersten Preis – ein E-Scooter mit Straßenzulassung – freute sich die Familie Hüsch aus Diepholz. Die Besitzer der Lose 33 (Weinkorb) und 44 (Hifi-Kompaktanlage) waren nicht vor Ort. Sie bekommen ihre Gewinne, wenn sie sich bei Mark Kürble (Tel. 0175/5978340) melden.

+ Stockbrot wurde am Samstag auf dem Weihnachtsmarkt in Diepholz gebacken: Eine Famillien-Aktion der Fördergemeinschaft. © Jansen

Weihnachten auf Falkenhardt

Nach dem vorwiegend ehrenamtlichen Weihnachtsmarkt wartet nun die nächste Advents-Veranstaltung in Diepholz, die die Fördergemeinschaft nicht als Konkurrenz ansieht: Am nächsten Wochenende (14. und 15. Dezember) ist wieder „Weihnachten auf Falkenhardt“: Samstag von 12 bis 20 Uhr und Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Da dies eine professionelle Veranstaltung ist, kostet der Eintritt fünf Euro.