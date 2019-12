Alkohol: Diepholzerin baut Unfall am Vormittag

Alkohol spielte laut Polizei eine Rolle bei einem Unfall am Freitagvormittag auf der Bundesstraße 51 in Diepholz. In einem silberfarbenen Mercedes war dort eine 37-jährige Diepholzerin in Richtung Lemförde unterwegs. Nach ersten Ermittlungen fuhr sie beim Versuch, auf die Abfahrt zur Steinfelder Straße abzubiegen, geradeaus weiter. Das Auto prallte zunächst gegen die Leitplanke, dann gegen einen Baum und kam im Graben zum Stehen. Polizeibeamte stellten bei der Frau einen Atemalkoholwert von über einem Promille, so der Polizeibericht. Der Führerschein der Diepholzerin wurde sichergestellt. Die Fahrerin kam mit leichten Prellungen und Schürfverletzungen ins Krankenhaus. Die Höhe des Schadens am Auto konnte die Polizei nicht benennen. jr / Foto: Ripking