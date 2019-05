Albino-Python „Gerda“ ein Star

Reptilien-Ausstellung in Diepholzer Festhalle „Ostertags Residenz“

+ Die Albino-Python „Gerda“ war ein Star bei der Reptilien-Ausstellung in der Festhalle „Ostertags Residenz“ in Diepholz. Foto: Brauns-Bömermann

Diepholz - Von Simone Brauns-bömermann. Angenehm ruhig und warm. Mutige Kinder und staunende Erwachsene. Das war der erste Eindruck bei der großen Reptilienausstellung in der Festhalle „Ostertags Residenz“ in Diepholz am Junkernhäuser Weg. Die Veranstaltung von André Heins aus Lützow in Mecklenburg-Vorpommern lockte an beiden Tagen so viele Besucher an, dass Pfleger Christian Weber, der fachmännisch die Gäste durch die Ausstellung leitete und Fragen beantwortete, sich positiv äußerte: „Wir sind zufrieden. Die Halle ist top, der Besuch in Ordnung.“