Aus für „Akzeptanz“ an der Moorstraße

Projekt endet nach zehn Jahren / Quartier hat sein Gesicht verändert / Als „Ezukim“ gestartet

+ Die Menschen im Bereich Moorstraße müssen nun ohne die Anlaufstelle „Akzeptanz“ auskommen. Das bedauern nicht nur sie, sondern auch (von links) Marlis Winkler, Ingrid Arendt und Rüdiger Fäth. Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Das Gesicht der Moorstraße hat sich in den vergangenen zehn Jahren verändert. Menschen mit Migrationshintergrund, die zeitweilig das Bild in dem Diepholzer Quartier bestimmten, sind dort zur Minderheit geworden. In den Mehrfamilienhäusern im Bereich Moorstraße wohnen nun vorwiegend Familien aus Bulgarien und einige aus Rumänien. Die Männer arbeiten in der südoldenburgischen Fleischindustrie. Ingrid Arendt war zehn Jahre lang für alle da – für Flüchtlinge wie später für Arbeiter aus Osteuropa. Jetzt ist für sie Schluss.