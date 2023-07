Aktion Stadtradeln: Diepholzer legen 154.000 Kilometer zurück - Platz 22 in Niedersachsen

Von: Eberhard Jansen

Diepholzer Stadtradeln: Die aktivsten Teams und Einzelradler. © Stadt Diepholz

Der Fleißigste von allen hat - dem aktuellen Jahr entsprechend - 2.023 Kilometer abgespult. Auf dem Rad. Insgesamt hat sich Diepholz mit 46 Teams an der Aktion „Stadtradeln“ beteiligt. Dabei kamen 154.000 Kilometer zusammen. In Niedersachsen bedeutet das unter den Städten zwischen 10.000 und 50.000 Einwohnern Platz 22.

Diepholz – Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr hat sich die Stadt Diepholz auch in diesem Jahr am bundesweiten Stadtradeln-Wettbewerb beteiligt. Vom 17. Mai bis 6. Juni radelten 737 aktive Radelnde in 46 Teams knapp 154 000 klimafreundliche Kilometer, teilte die Stadtverwaltung mit. Die aktivsten Radlerinnen und Radler, die aktivsten Schulklassen und besten Teams wurden nun von der Stadt Diepholz ausgezeichnet.

„Fahrradfahren ist nicht nur gesund für Herz und Kreislauf, sondern schützt auch das Klima“, hatte Bürgermeister Florian Marré das Stadtradeln in Diepholz gestartet. An der Kampagne konnten alle Diepholzer Bürger, aber auch Kirchengemeinden und Vereine mit ihren Mitgliedern, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit ihren Beschäftigten teilnehmen sowie alle Schüler, die eine Schule in Diepholz besuchen.

In der Kategorie „Radelaktivstes Team“, die pro Teammitglied die meisten Kilometer geradelt haben, setzte sich in diesem Jahr das „Team Ceka & Friends“ durch. Die 17 aktiven Radelnden fuhren in den drei Wochen 12 007 Kilometer und damit 706 Kilometer pro Teammitglied. Der zweite Platz ging an das Team „Die Braunschweiger“. Die vier Fahrradfreunde radelten 2 224 Kilometer und 556 Kilometer pro Teammitglied.

Stichwort Stadtradeln Stadtradeln ist eine Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis. Ziel ist es, in einem vorgegebenen Zeitraum als Gruppe oder Einzelner möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um die individuellen und kommunalen CO2-Emissionen zu senken. www.stadtradeln.de

Bürgermeister Marré überreichte zusammen mit Kathrin Münning, Stadtradeln-Koordinatorin und Klimaschutzmanagerin der Stadt Diepholz, den beiden ersten Teams eine Urkunde und ein Präsent. Auf den weiteren Plätzen folgten die Teams Wir dreh´n am Rad, The Rolling Oldies, ADFC, Landfrauen und Freunde, SiZi, Die Eschfelder, Möller GmbH und Delme-Werkstätten.

Ebenfalls wurden die aktivsten Radlerinnen und Radler ausgezeichnet. In dem Stadtradeln-Zeitraum haben einige Teilnehmer unermüdlich weite Strecken mit Fahrrad zurückgelegt und so manche Stunde auf dem Fahrrad verbracht. Es siegte in der Kategorie „Aktivste Radlerin/ Aktivster Radler“ mit 2 023 Kilometern Jürgen Viets, vor Ludger Espelage mit 1 903 Kilometern und Bernd Winkelmann-Bünte mit 1 883 Kilometern. Der Erstplatzierte Jürgen Viets legte die Distanz sogar auf einem herkömmlichen, nicht elektrisch angetriebenen Fahrrad zurück.

Den Gewinnern wurde ebenfalls eine Urkunde und ein Diepholzer „Heimvorteil“-Gutschein überreicht.

„Ein großes Lob geht an die Grundschulen der Stadt Diepholz, die die Aktion in ihren Schulen umgesetzt haben“, freute sich Kathrin Münning. Drei Schulklassen wurden in der Kategorie „Radelaktivste Schulklasse“ von der Stadt ausgezeichnet. Gewonnen haben die Schulklassen, die pro Teammitglied die meisten Fahrradkilometer geradelt sind (Durchschnittswert). Platz eins und damit eine Auszeichnung in Gold ging an die Löwenklasse der Grundschule an der Hindenburgstraße mit 128 Kilometern pro Kopf bei 21 radelnden Kindern und der Klassenlehrerin Leonhardt. Die Auszeichnung in Silber erhielt die Eulenklasse der Grundschule an der Hindenburgstraße mit 119 Kilometern pro Kopf bei 22 Radelnden und der Klassenlehrerin Brämswig. Den dritten Platz belegte die 4c der Mühlenkampschule (107 Kilometern pro Kopf bei elf Radelnden) mit Klassenlehrerin Lampen.

Das größte Team mit 118 aktiven Radelnden stellte die Grundschule an der Hindenburgstraße vor der Mühlenkampschule mit 92 Teilnehmern. Die beiden Schulen haben zusammen fast 20 000 Fahrradkilometer im Stadtradeln-Zeitraum gesammelt.

Ein besonders großes Team hatte in diesem Jahr auch der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club), der mit 45 Radelnden 19 595 geradelte Kilometer absolvierte.

Die von den Diepholzern erradelten 154.000 Kilometer bedeuten in Niedersachsen in der Wertung der Städte zwischen 10.000 und 50.000 Einwohnern aktuell Platz 22 - direkt vor Syke und sechs Ränge vor Sulingen, aber deutlich hinter Lohne (303.000 Kilometer/Platz 2) sowie auch Vechta (181.000/Platz 14) und Twistringen (192.000/Platz 12).