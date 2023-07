Butter wie früher beim Backtag in Aschen

Von: Jannick Ripking

Teilen

„Der kommt gleich in den Ofen“: (von links) Luisa Schilling, Saskia Schilling und Karin Kohlhaus bilden bei der Vorbereitung des Butterkuchens ein Generationen-Trio. © Jannick Ripking

Beim Aschener Backtag konnten die jungen Besucher zum ersten Mal überhaupt Butter selbst herstellen. Der Heimatverein ist als Ausrichter zufrieden, auch wenn die Besuchermassen wegen der Hitze ausblieben.

Aschen – Da mussten Lia und Luna erstmal kräftig durchpusten. Gar nicht so einfach, Butter selbst herzustellen, dabei bedarf es nur einer einzigen Zutat – nämlich Sahne – und ein bisschen Durchhaltevermögen. Das Heimatmuseum Aschen hat am Sonntag bei seinem Backtag erstmals die Herstellung von Butter für Kinder angeboten.

Die Butter konnten die Kinder in der Bastelscheune herstellen. „Wir wollten dieses Mal nicht einfach nur etwas zum Basteln anbieten, sondern etwas, das auch zum Thema des Heimatmuseums passt“, erklärte Nina Hanking vom Bastel-Team. „Also haben wir uns Gedanken gemacht.“ Irgendwann sei man dann auf alte Buttermaschinen gestoßen – auch eine gläserne, die beim Backtag zum Einsatz kam.

Der Vorteil: „Im Glaspott kann man genau beobachten, wie aus Sahne Butter wird.“ Mehr braucht es auch gar nicht. „Die Kinder waren total fasziniert, dass das so funktioniert“, berichtet Hanking. „Es ist ja wirklich nur eine Zutat in unserer Butter. Wenn man sie im Supermarkt kauft, denkt man ja schnell, dass da viel mehr drin ist.“

Die Herstellung selbst ist total simpel. „Wir nehmen die Sahne, gießen sie in einen großen Pott und dann ordentlich kurbeln“, erläutert Nina Hanking. Die Kurbel der historischen Buttermaschine ist verbunden mit einem hölzernen Rührstab. „Das Gerät ist aus unserem eigenen Vereinsfundus“, sagt Hanking. Aus rund eineinhalb Litern Sahne wird nach gut einer Viertelstunde Butter.

Lia und Luna machen zum erstem Mal selbst Butter. Die Sechs- und die Achtjährige stellen schnell fest, dass dafür Ausdauer und Geduld gefragt sind. © Jannick Ripking

Zurück zum Glaspott: „Da kann man richtig gut sehen, wie aus der Sahne erst einmal Schlagsahne wird.“ Ab da werde das Kurbeln „immer beschwerlicher“, weil aus der Flüssigkeit nach und nach eine feste Masse wird. Hanking spricht aus Erfahrung: „Das ist echt anstrengend.“ Durch das Rühren trennt sich das Fett der Sahne vom sogenannten Serum. Übrig bleiben Butter und Buttermilch.

„Die Buttermilch konnte man bei uns auch direkt probieren. Den Kindern hat es geschmeckt“, sagt Nina Hanking. Das habe vielleicht auch daran gelegen, dass „unsere Buttermilch sehr süß war, weil wir die Sahne vorher nicht gesalzen haben.“

Salz kam erst später zur Butter dazu: „Wir haben hier auch unsere eigenen Kräutersalze hergestellt“, verrät Hanking. „Da haben wir mit einem Mörser gearbeitet und die verschiedenen Kräuter und Gewürze mit dem Salz vermischt.“ Das Rosensalz kam übrigens besonders gut bei den Mädchen an, meinte Hanking. „Wenn man die Rosen mit Salz mischt, wird es rosa. „Unser Lillifee-Salz“, kommentiert Nina Hanking lachend.

Sowohl Salz als auch Butter durften die Kinder mit nach Hause nehmen. „Aber bei der Butter durfte man dann nicht mehr so lange hier bleiben“, bedauerte Hanking. Denn das Wetter mit Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad Celsius meinte es nicht gut mit der Butter: „Die wird heute sofort flüssig.“ Gerade bei den Temperaturen des Wochenendes geriet auch so mancher, der sich an der Butterherstellung versuchte, ins Schwitzen.

Das könnte laut Willi Sillmann, 2. Vorsitzender des Heimatvereins, ein Grund dafür sein, dass es beim Backtag ein kleines Mittagsloch gab, aus dem die Veranstaltung nicht mehr herauskam „Es war einfach zu warm“, sagt er. In den Mittagstunden lichtete sich das Gelände etwas, nachdem der Gottesdienst um 11 Uhr noch „sehr gut“ besucht gewesen war. „Wir hatten ja auch vier Taufen.“ Da war es auch nicht verwunderlich, dass mehr als die Hälfte der 55 großen Butterkuchenbleche schon vor dem Mittag leer waren.

Auch am Nachmittag blieb der Besuchersturm aus. „Das hat nichts mit dem Backtag zu tun, hier lief alles super, wir sind zufrieden, aber für das Wetter kann niemand etwas. Es waren einfach fünf Grad zu warm“, so Sillmann, der sich im Namen des Heimatvereins bei den ehrenamtlichen Helfern und Mitwirkenden bedankte.

Am Ende blieb dann auch trotzdem noch ein bisschen Butterkuchen übrig, weil die Besucher nicht wie erwartet kamen. Sillmann: „Den müssen wir jetzt erst einmal einfrieren.“