AfD schickt Harald Wiese als Landratskandidaten ins Rennen

Fraktionschef gegen Cord Bockhop

Tritt bei der Landrats-Wahl gegen Cord Bockhop an: AfD-Fraktionschef Harald Wiese.

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Der AfD-Kreistagsfraktionsvorsitzende Harald Wiese will Landrat werden. Er will bei der Landratswahl am 26. Mai kommenden Jahres gegen Landrat Cord Bockhop antreten. Laut einer Pressemitteilung ist Wiese vom AfD-Kreisparteitag nominiert worden. Die Presse war nicht eingeladen gewesen.