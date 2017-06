Ärger mit Aufzug am Bahnhof

Leitung zur Notruf-Sprachstelle defekt

+ Längere Zeit außer Betrieb: Der Aufzug am Bahnhof Diepholz. - Foto: Jansen

Diepholz - Mehr als ärgerlich für Menschen mit Behinderungen, Senioren oder Eltern mit Kinderwagen: Der Aufzug am Diepholzer Bahnhof war in den vergangenen Tagen mehrfach für längere Zeit außer Betrieb. „Defekt“ stand auf einem Aufkleber an den Zugangstüren: „Ein Techniker wurde verständigt“.