Ämter-Tausch für einen Tag: Bürgermeister als Kommandeur

Dr. Thomas Schulze in Uniform / Oberst Stöcker übernimmt in Zivil Amt im Rathaus

+ Beim Erfahrungsaustausch zum Abschluss des eintägigen Ämter-Tausches: Der Diepholzer Bürgermeister Dr. Thomas Schulze (links) in ungewohnter Bundeswehr-Uniform und Kommandeur Oberst Olaf Stöcker in Zivil. - Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Der Kommandeur in Zivil mit dunkelroter Krawatte der Stadt Diepholz, der Bürgermeister im Flecktarn-Kampfanzug: Oberst Olaf Stöcker, Standortältester und Kommandeur des Waffensystem-Unterstützungszentrums auf dem Fliegerhorst, und Dr. Thomas Schulze tauschten am Dienstag für einen Tag ihre Ämter. Bei der Aktion im Vorfeld des „Tags der Bundeswehr“ am 10. Juni machten beide völlig neue Erfahrungen.