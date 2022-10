Acht Veranstaltungen auf dem Diepholzer Marktplatz

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Auf dem Diepholzer Marktplatz gibt beziehungsweise gab es in diesem Jahr insgesamt acht Veranstaltungen. Die nächste ist eine Stuntshow. © Jansen

So eine große zentrale Fläche für Veranstaltungen haben nur noch wenige Orte in Deutschland. 19 063 Quadratmeter umfasst der Diepholzer Marktplatz Auf dem Esch im Bereich der befestigten Marktstraßen. Für den Großmarkt können die angrenzenden Flächen mitgenutzt werden. Die meiste Zeit im Jahr dient der große Platz lediglich als Parkfläche für Autos und Lkw. Insgesamt acht Veranstaltungen fanden oder finden noch dieses Jahr auf dem Marktplatz statt. Die nächste ist die Stuntshow Roselly mit Autos und Monstertrucks am Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr.

Diepholz – Die Zahl der Veranstaltungen auf dem Diepholzer Marktplatz schwankte in den vergangenen Jahren stark. 2021 gab es laut einer Auflistung der Stadt Diepholz auf Anfrage unserer Zeitung lediglich eine Aktion. Im Jahr 2020 waren es zwei Veranstaltungen gewesen – nach sechs im Jahr 2019.

Dazu zählen Zirkusse, Stunt-Shows, die Berufsmesse, Hüpfburgenland und auch der Frühjahrsmarkt und der Großmarkt. Des Weiteren gab verschiedene „Corona-Projekte“ wie „Strandbar“ und Autokino. Zudem wurde der Marktplatz auch für ein Corona-Drive-In-Testzentrum genutzt.

Die Roselly Stunt- und Actionshow – hier bei Gastspiel vor einem Jahr – ist am Freitag, 21. Oktober, wieder auf dem Diepholzer Marktplatz zu erleben. © Jansen/Archiv

Separates Stromnetz

Für die Großveranstaltungen hat der städtische Marktplatz eine eigene Infrastruktur. „Es gibt ein separates Stromnetz für den Markt, damit während des Großmarktes das allgemeine Stromnetz nicht gestört wird“, so eine Sprecherin der Stadt. Was die Wasserversorgung betrifft, ist der Platz an das normale Stadtnetz angeschlossen. Auf dem Marktplatz gibt es insgesamt 14 Hydranten zur Wasserentnahme.

Gegen Bebauung

Immer wieder kam in Diepholz der Gedanke auf, den Marktplatz zu bebauen. So gab es im Vorfeld des E-Center-Neubaus den Vorschlag, diesen Supermarkt auf dem Marktplatz zu errichten. Doch das E-Center wurde 2004 an der Thüringer Straße eröffnet. Bei der Ansiedlung des Famila-Marktes gab es kurzzeitig eine ähnliche Diskussion. In den vergangenen Jahren fragten bei der Stadt mehrere Investoren an, die den Marktplatz bebauen wollten. Aber der politische Wille und ein entsprechender Ratsbeschluss gelten nach wie vor: Der Marktplatz soll bleiben.

Stunt- und Action-Show

So kann auch „Europas größter Stunt- und Action- Show“ Roselly hier am 21. Oktober wieder Station machen. Vor fast genau einem Jahr hatte die Show auf dem großen Marktplatz viele Besucher.