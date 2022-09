Abschluss und Grundstein zugleich

Von: Sven Reckmann

PHWT-Präsident Prof. Dr. Dennis De begrüßt die Gäste der Eröffnungsfeier. © Reckmann

Die Private Hochschule für Wirtschaft und Technik nimmt an ihrem Standort in Diepholz das „Forum Technik“ offiziell in Betrieb. Wissenschaftsminister Björn Thümler spricht von einem „Kleinod, das sich sehen lassen kann“.

Diepholz – Sie sahen mächtig konzentriert aus, die Studierenden, die gestern Morgen in einem Seminarraum der PHWT für die kommenden Mathe-Prüfungen büffelten. Der eine oder andere mitleidsvolle Blick durch die geöffnete Tür war ihnen gewiss. Denn während sie sich durch die Zahlen quälten, war eine Etage tiefer und in den weiteren Räumen des „Forum Technik“ Feierstimmung angesagt: Mit einem Empfang feierte die Private Hochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz (PHWT) die offizielle Einweihung des Neubaus, dem dritten und jüngsten „Spross“ auf dem neuen Campus-Gelände in Diepholz.

Ehrengast war Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler. Ein „Kleinod, das sich wirklich sehen lassen kann“ sei die PHWT. Die hier ausgebildeten qualifizierten Fachkräfte würden in den Unternehmen nachgefragt. „Nicht jeder wird CEO, aber viele eben schon“, sagte Thümler. Die starke Unterstützung für die PHWT durch die Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung verdiene große Anerkennung und das neue Gebäude setze „Maßstäbe in der Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden“, lobte der Minister.

„Es ist ein Abschlussstein für das Campus-Gelände gesetzt worden“, sagte PHWT-Präsident Prof. Dr. Dennis De, aber zugleich auch ein Grundstein für die weitere Entwicklung der Hochschule. Das Leben, Lehren und Lernen in der PHWT werde sich durch die neuen Einrichtungen ändern. „Damit ist eine wunderbare Basis gelegt worden.“

De hob hervor, dass das alles überwiegend mit privaten Mitteln entstanden ist und hob das Engagement der Ulderup-Stiftung und deren heutigen Vorstandsvorsitzenden Dr. Thomas Schulze hervor. Dieser habe das „Projekt Campus“ schon vor vielen Jahren am Reißbrett entworfen, „als er noch Bürgermeister war“.

Eingangs hatte De zahlreiche „Freunde und Förderer“ der PHWT begrüßt, Vertreter aus Politik und Verwaltung aus den Landkreisen Diepholz und Vechta, darunter die Landtagsabgeordneten Christoph Eilers, Volker Meyer und Marcel Scharrelmann, Landräte, Bürgermeister sowie Vertreter heimischer Unternehmen, der PHWT-Gesellschafter sowie der Stiftung. Einen großen Applaus gab es für Vertreter der Universität Charkiw, die derzeit an der PHWT zu Gast sind.

Mit einer großen Fensterfront ist das Treppenhaus des neuen „Forum Technik“ versehen. © Reckmann

„Von diesem Tag hier und heute habe ich zusammen mit vielen anderen Menschen fast 20 Jahre lang geträumt“, sagte Dr. Thomas Schulze für die Ulderup-Stiftung, die ein Gründungsmitglied der PHWT ist. „Die Stiftung hat seit 2008 rund 25 Millionen Euro in den Aufbau des Technik Campus hier in Diepholz investiert“, sagte Schulze und erntete damit einen Zwischenapplaus.

Studierende, Partnerunternehmen und die Lehrenden seien nun aufgerufen, die Möglichkeiten vor Ort zu nutzen und nach ihren Bedürfnissen zu gestalten und zu entwickeln, so Schulze. Die PHWT ihrerseits sei gefordert, ihr Angebot kontinuierlich zu überprüfen und zu modernisieren. „Dieses betrifft die Standorte in Diepholz und Vechta, die für die Stiftung unverrückbar sind“, betonte Schulze. Er wünschte der PHWT, dass diese auch in kommenden möglicherweise schlechten Zeiten ein „Aushängeschild des Optimismus“ sei.

Grußworte sprachen auch der Diepholzer Landrat Cord Bockhop („Dank an Dr. Schulze, der die Sachen gemeinsam mit anderen auf den Weg gebracht hat.“) und Tobias Gerdesmeyer aus Vechta. Das Ergebnis sei in jeder Hinsicht beeindruckend und ein Beleg dafür, „was man erreichen kann, wenn man Kirchturmdenken überwindet“, so Gerdesmeyer.

Gespräch am Rande der Einweihungsfeier: ZF-Divisionsleiter Dr. Peter Holdmann (2.v.r.) war Gast bei der Einweihungsfeier mit (v.l.) Prof. Dr. Dennis De (PHWT), Dr. Thomas Schulze (Ulderup-Stiftung), Landrat Cord Bockhop und Minister Björn Thümler. © Reckmann, Sven

Von einem „Meilenstein für die Stadt Diepholz als attraktiver Bildungsstandort“, sprach Wilhelm Paradiek, stellvertretender Bürgermeister in Diepholz. „Wir haben die Möglichkeiten und die Bereitschaft, die Wissenschaft zu fördern. Denn nicht nur die Metropolen tragen die Verantwortung, Lösungen für die dringenden Probleme der Welt zu finden“, sagte Paradiek.

Mit geführten Rundgängen machten sich die Gäste anschließend selbst ein Bild von den neuen Räumen.

Den Mathe-Studierenden mit den rauchenden Köpfen war übrigens auch noch ein Getränk versprochen.

Auf geführten Rundgängen konnten die Gäste einen Blick in die neuen Räume werfen. © Reckmann, Sven