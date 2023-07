Abschluss der Fachoberschulen mit dem „kleinen Prinzen“

Von: Simone Brauns-Bömermann

Für außerordentliche Leistungen und sein soziales Engagement erhielt Niklas Kellermann (2. v.li.) von Dr. Günter Scholz (li.) die Ehrung der Hans-Georg-Ring Stiftung. Für ihren Notendurchschnitt 1,4 wurde Jule Große Schürmann (2.v.re.) von Klassenlehrerin Maria Bröcker (re.) geehrt. © Brauns-Bömermann

Als Antoine de Saint-Exupéry den Literatur-Klassiker „Der kleine Prinz“ schrieb, gab es noch keine Künstliche Intelligenz und kein ChatGPT. Und wie Birgitt Kathmann, Schulleiterin im Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup (BBZ) ,bei der Entlassfeier der vier Fachoberschulklassen und der Absolventen der Fachschule Maschinentechnik feststellte, ist das Neue dem Alten längst nicht in allen Punkten überlegen. Sie hatte sich gefragt: Wie erstellt wohl ChatGPT eine Rede?

Diepholz –Birgit Kathmann ließ sich auf das Experiment ein, gab Stichworte wie Abschluss, Technik, Wirtschaft, Gestaltung ein, las das Ergebnis und befand: „Das war mir viel zu unpersönlich, steif und langweilig“. Also musste doch der kleine Prinz herhalten, um den Absolventen Kluges mit auf den Weg zu geben. „Akzeptiere dich so, wie du bist, akzeptiere die anderen so wie sie sind. Ebenso die Welt in all ihrer Schönheit, mit ihren vielen faszinierenden Aufgaben und den Möglichkeiten des unendlichen Lernens“, zitierte Birgitt Kathmann.

Die Absolventen der Fachoberschule Wirtschaft mit Klassenlehrerin Juliane Timphaus. © Brauns-Bömermann

In einer weiteren Rede richtete sich der stellvertretende Landrat Heiner Richmann ebenfalls direkt an die Absolventen: „Wir im Landkreis liefern die Hardware. Das, was drinnen passiert, liefert ihr durch Euren Einsatz“. Man zanke sich oft im Kreistag, aber in der Frage der Bildungschancen sei man sich weitgehend einig. „Wenn Ihr also wirklich nicht woanders hinwollt, müsst Ihr nicht, bleibt hier, das Angebot ist da.“ Richmann hält es mit Astrid Lindgren: „Es gibt zwei Möglichkeiten zu leben: Zu existieren oder neue Dinge auszuprobieren.“

Die Absolventen Fachschule Maschinentechnik: André Adler, Torben Borchers, Niklas Brauer, Marlo Bruckamp, Bennet Brüggemann, Rudolf Engbrecht, Dennis Hilgemeier, Arne Jonashoff, Niklas Kellermann, Alexander Klatt, Jores Lampe, Maximilian Pohl, Fabiano Polito, Felix Roetker, Christoph Sieve, Ismet Ucar, Stefan Volk, Harun Yildirim. Klassenlehrer: Stefan Luersen Fachoberschule Technik: Mustafa Abuzaher, Laurin Diekmann, Mariella Domann, Timo Fangmann, Ahmad Faour, Philip Hitchcock, Bjarne in der Beek, Artjum-Leon Malikow, Dustin Matthies, Julian Paulick, Noah Prentler, Felix Rentzel, Marlon Wesemann, Jaqueline Wilhelm. Klassenlehrer: Dursun Cetin. Fachoberschule Gestaltung: Ann-Christin Aumann, Mathias Brokering, Ida Marie Eisemann, Hannah Gelking, Anika Genth, Jule Große Schürmann, Ekaterina Kovaleva, Paula Sofie Kühn, Melanie Meyer, Denise Reuter, Kimi Schlüter, Celia Ana Spiske, Britney Wittmann. Klassenlehrerin: Maria Bröcker. Fachoberschule Gesundheit und Soziales in der Fachrichtung Pflege: Fatima Alquadi, Cedric Behrmann, Rike Felstehausen, Claire Geweiler, Yasmin Kalkan, Kamar Barri, Jaqueline Kaz, Denise Klassen, Diana Klein, Viktoria Löwe, Eden Musa, Jale Emine Pettla, Aaliyah Preuß, Razia Quasimi, Emilie Smyatkin. Klassenlehrer: Barbara Ruhrmann, Holger Matthies. Fachoberschule Wirtschaft: Angelina Adler, Tjark Alscher, Besharo Ammo, Ileana Bistrizki, Lars Buckentin, Nilay Cura, Jonas Hamann, Jason Hertfelder, Caspar Hoppenburg, Henri Jacob, Jannis Kahling-Becker, Jannik Kraft, Bareera Maqsood, Pearl Laura Okonkwo, Lina Sophie Poppenborg, Jenoch Ratnam, Luca Fabio Schlömer, Maha Shekfa, Anna Lena Siebe, Melanie Stankus, Bora Yilmaz. Klassenlehrerin: Juliane Timphaus.

Die Absolventen der Fachoberschule Gestaltung mit Klassenlehrerin Maria Bröcker. © Brauns-Bömermann, Simone

Florian Marré, Bürgermeister der Stadt Diepholz, nahm den Faden auf: „Wir können an Schulen wie hier die Türen öffnen, hindurchgehen müsst ihr.“ Er empfahl weiter: Um Stolpersteine zukünftig kreativ herum zu hüpfen oder neugierig und leistungsbereit sich dem Hindernis zu stellen. Seine Quelle zum gut gemeinten Zitat war Allyson Condie, die US-amerikanische Romanautorin. „Es ist eine Sache, eine Wahl treffen zu müssen, aber eine ganz andere, nie eine Wahl gehabt zu haben.“

Die Absolventen der Fachoberschule Technik mit Klassenlehrer Dursun Cetin. © Brauns-Bömermann, Simone

Um auf ihrem Berufsweg weiter fortzuschreiten, erhielten zwei Absolventen finanzielle Unterstützung. Für Niklas Kellermann (Fachschule Maschinentechnik) betrat Dr. Günter Scholz die Bühne im Theater. „Ihnen attestierten Ausbilder und Lehrer besonders gute Leistungen und soziales Engagement. Diese Kombination ist lobenswert“. Kellermann erhielt von der Hans-Georg-Ring Stiftung eine Anerkennung in Höhe von 2 000 Euro für seine zukünftige Fortbildung. Für Klassenlehrerin Maria Bröcker der Fachoberschüler Gestaltung war es eine Freude, Jule Große Schürmann zu ehren. „Jule kam als Quereinsteigerin zu uns in die 12. Klasse. Sie hatte Informatikkauffrau und Bauzeichnerin gelernt und sagte: Ich möchte Architektur studieren“. Sie erhielt ihre Allgemeine Fachhochschulreife mit einem Schnitt von 1,4. Ihr galt der Weiterbildungsgutschein in Höhe von 100 Euro der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz.

Die Absolventen der Fachschule Maschinenbau mit Klassenlehrer Stefan Luersen. © Brauns-Bömermann, Simone

Musikalisch ergänzte die BBZ-Band das Programm, ein großes Lob ging an die Moderatoren Niklas Brauer und Fabiano Polito. sbb