Ein Abschied mit wässrigen Augen

Diepholz - Von Sven Reckmann. Um 19.48 Uhr – nach einer Dreiviertelstunde – war die Versammlung plötzlich zu Ende. Keine Beratung mehr zum Haushaltsplan 2019, wie eigentlich in der Tagesordnung vorgesehen, kein Punkt „Verschiedenes“. „Das war’s“, sagte Gerlinde Bankmann betrübt, die bisherige Vorsitzende der Diepholzer Rheuma-Liga. Zuvor war bei der Jahreshauptversammlung der Versuch gescheitert, ein neues Leitungsteam für die Arbeitsgemeinschaft Diepholz in der Rheuma-Liga Niedersachsen zu wählen.

Bankmann hatte bereits bei ihrer Wiederwahl vor drei Jahren angekündigt, dass dies ihre letzte Amtszeit sein sollte, auch die weiteren Teammitglieder wollten aus verschiedenen Gründen nicht weitermachen. Ohne ein Leitungsteam ist die Arbeitsgemeinschaft jedoch nicht handlungsfähig und es besteht die Gefahr, dass das Funktionstraining eingestellt wird. Die Rheuma-Liga Niedersachsen betreut nach eigenen Angaben zurzeit mehr als 60 000 Mitglieder in 108 Arbeitsgemeinschaften; die Rheuma-Liga lebt vom Engagement der Ehrenamtlichen in den Arbeitsgemeinschaften. Daher hatten die Organisatoren im Vorfeld eindringlich appelliert an das Solidargefühl der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft.

„Ich hoffe, Sie haben sich im Kämmerlein schon mal Gedanken gemacht“, sagte Wahlleiter Heinz Riehn, als die „Stunde der Wahrheit“ für die 103 Anwesenden angebrochen war. Dann stellte er die Frage, wer denn bereit wäre, die Leitungsfunktion zu übernehmen. Niemand meldete sich.

„Traurig, aber es ist wie es ist. Damit erübrigen sich auch die anderen Wahlen“, schloss Riehn den letztlich wenig erfreulichen Wahlgang.

Zum dritten Mal innerhalb weniger Tage steht in Diepholz ein Verein vor dem Aus, weil es keine Kandidaten für Vorstandsposten gibt. Während das Problem beim Hausfrauenbund und bei der Diepholzer Fördergemeinschaft erst zum Jahresende akut wird, sind die Fristen bei der Rheuma-Liga enger.

Gerlinde Bankmann und Hannelore Borchering erklärten sich bereit, kommissarisch noch bis Ende März im Amt zu bleiben, „Jetzt liegt alles in den Händen von Hannover“, so Bankmann. „Hannover“, das ist die Rheuma-Liga Niedersachsen, die jetzt aufgefordert ist, zu sagen, wie es mit der Arbeitsgemeinschaft Diepholz weitergeht.

Die Trockengymnastik- und Wassergymnastikgruppen werden zunächst einmal bis Ende März fortgesetzt, wie es hieß.

Vor der Wahl hatte Gerlinde Bankmann auf das abgelaufene Jahr zurückgeblickt, auf Ausflüge und andere Veranstaltungen. Kassenwartin Hannelore Borchering konnte auf eine positive Kassenentwicklung zurückblicken. der derzeitige Mitgliederstand in der Arbeitsgruppe beträgt 287. „Keinen Grund zur Beanstandung“ hatte Ingrid Riehn im Namen der Kassenprüfer. „Ihr könnt weitermachen“, meinte sie ausgenzwinkernd in Richtung Leitungsteam.

Doch das stand schon unter dem Eindruck des nahenden Abschieds aus dem Amt. Unter dem Applaus der Mitglieder dankte Bankmann vielen „guten Geistern“ aus der Arbeitsgemeinschaft: Erika Last für die Patientenbesuche, Margret Hoffmann für die Betreuung der Aschener Gruppe, Michael Willnat und Hannelore Borchering aus dem Leitungsteam, Christa Beste als Leiterin der Tanzgruppe und die anwesenden Therapeuten.

„Danke für das Vertrauen, das ihr mir in den Jahren gegeben habt“, sagte Bankmann auch in Richtung der Versammlung, hier und da wurden die Augen „wässrig“ und das erst recht nach dem abrupten Ende.