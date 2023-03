Abriss in der Diepholzer Innenstadt

Von: Eberhard Jansen

Abgerissen wird das Haus Lange Straße 11 in der Diepholzer Innenstadt. Die Fläche soll eine „attraktive Zwischennutzung“ bekommen. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag. © Jansen, Eberhard

Die Abbrucharbeiten der Gebäude Lange Straße 8a und Lange Straße 11 in der Diepholzer Innenstadt beginnen am Donnerstag, 9. März. Dazu wird die Lange Straße in diesem Bereich für insgesamt vier Tage gesperrt, teilte die Stadt Diepholz am Dienstag mit.

Diepholz – Die nach dem Abriss der Gebäude – früher „Arko“ und ein Haus im hinteren Bereich – entstehende Fläche soll laut Mitteilung der Stadt Diepholz einer „attraktiven Zwischennutzung zugeführt werden“. Das heißt: Hier stellt der Bauhof kurzfristig Liege- und Sitzbänke auf, schafft eine „Sandspielkombination“ und legt an der Ecke Lange Straße/Wellestraße ein Rosen- und Staudenbeet an – ergänzt durch Bäume und Sträucher.

Auch das Haus Lange Straße 8a im hinteren Bereich verschwindet. © Jansen, Eberhard

Später soll diese Fläche dann in das langfristige Nutzungskonzept – das „neue Herz der Innenstadt“ – integriert werden.

Thema im Ausschuss Einen Sachstandsbericht „Konzeptstudie Lange Straße 8a bis 11“ gibt die Verwaltung in der nächsten Sitzung des städtischen Ausschusses für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität. Dieser tagt am Donnerstag, 9. März, ab 16 Uhr öffentlich im Diepholzer Rathaus.

Die Grundstücke Lange Straße 8a bis 11 inklusive der Gebäude hatte die Stadt Diepholz bereits vor einigen Jahren gekauft. Ursprünglich war für das Areal eine Versiegelung und mehrstöckige Bebauung vorgesehen. „Es handelt sich um Schlüsselgrundstücke im Herzen unserer Innenstadt. Wir wollten die bestmögliche Nutzung realisieren und haben uns daher die Zeit genommen, zu hinterfragen, ob der ursprüngliche Plan den zukünftigen Nutzungs- und Gestaltungsanforderungen gerecht wird“, so Bürgermeister Florian Marré in der Mitteilung.

„Perspektive Innenstadt“

Im Rahmen des Förderprogramms React „Perspektive Innenstadt“ wurde ein städtebauliches Konzept entwickelt, das auch eine Entsiegelung der Flächen und die Schaffung von attraktiven Freiflächen im Zentrum berücksichtigt.

„Vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und den erforderlichen Maßnahmen zur Klimaanpassung freue ich mich, dass ein Konzept weiterverfolgt wird, das unserer Stadt Grünflächen verschafft und die Bürgerinnen und Bürger zum Verweilen und Durchatmen einlädt“, wird Bürgermeister Marré in der Mitteilung zitiert.

Erhebliche bauliche Mängel

Die beiden Gebäude, die nun abgerissen werden, stehen bereits leer und weisen laut Stadt erhebliche bauliche Mängel auf. Der Abriss ist der erste Schritt zur Umgestaltung der Gesamtfläche zwischen Lange Straße, Wellestraße und Dr.-Wilhelm-Kinghorst-Straße. Darüber hinaus wurde die Stadtverwaltung vom Rat der Stadt Diepholz beauftragt, auf Grundlage der schon politisch diskutierten Konzeptstudie ein städtebauliches Auswahlverfahren in Form einer Konzeptvergabe vorzubereiten und durchzuführen.