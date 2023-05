Abreißen und Mitnehmen: Neue Diepholzer Freizeitkarte

Von: Eberhard Jansen

Die Diepholzer Innenstadt auf der einen Seite, das Umland mit Radtouren und Wanderrouten auf der anderen: Tourismusbeauftragte Christina Bünnemeyer und Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann präsentieren die neue Freizeitkarte. © Jansen

Praktisch, übersichtlich, für die Herausgeber kostengünstig und für die Nutzer kostenlos: Mit der neuen Freizeitkarte „Diepholz und umzu“ geht die Tourismusförderung der Stadt Diepholz einen neuen Weg.

Diepholz – „Jeder kann sie so falten, wie er möchte“, nennt Tourismusbeauftragte Christina Bünnemeyer einen Vorteil der neuen Diepholzer Freizeitkarten im DIN-A4-Format. Auf teures Hochglanz-Papier hat die städtische Tourismusförderung, die bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (Wista) im Rathaus angesiedelt ist, bewusst verzichtet. In Blöcken liegen die neuen Karten in verschiedenen Einrichtungen und Geschäften in Diepholz und der Region aus. Wer eine Karte möchte, reißt sich ein Blatt ab.

Innenstadt auf der Vorderseite

Auf der Vorderseite ist ein Plan der Diepholzer Innenstadt. Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen wie Schloss, Bäder, Rathaus und E-Bike-Ladestationen sind mit Piktogrammen markiert. Die Ähnlichkeit mit den Informationsstelen im Stadtgebiet ist gewollt. „Wir haben für die Karten mit derselben Agentur zusammengearbeitet“, erklärt Christina Bünnemeyer. Weitere Informationen über die Stadt Diepholz gibt es schnell online mit dem auf dieser Karten-Seite aufgedruckten QR-Code.

Radtouren und Wanderrouten

Die Rückseite zeigt Möglichkeiten für Radtouren rund um Diepholz. Eingezeichnet sind die „Gänsetour“ (20 Kilometer), die „Erlebnistour“ (23,3 Kilometer) sowie die Tour auf dem Skulpturenpfad „Die Sicht“ (13,4 Kilometer). Dazu gibt es Hinweise auf Gastronomie, E-Bike-Ladestationen, die Kanustrecke Dümmer-Diepholz und mehr.

Wer lieber wandert anstatt mit dem Rad zu fahren, bekommt auch dazu Vorschläge: Mit Unterstützung des Diepholzers Gerhard Albers hat die Tourismusförderung zwei Wanderrouten an Gewässern ausgearbeitet: Die „Hunteroute“ (5,5 Kilometer) und die „Lohneroute“ (7,5 Kilometer). Von Christina Bünnemeyer stammt die 6,1 Kilometer lange „Kunstroute“. Sie und Wista-Geschäftsführer Bernd Öhlmann haben die Touren selbst „abgewandert“. Der QR-Code auf dieser Kartenseite führt zu weiteren Information über Aktivitäten und Touren.

Hier gibt es die neue Diepholzer Freizeitkarte Die neue Freizeitkarte „Diepholz und umzu“ ist im Diepholzer Rathaus, in der Buchhandlung Schüttert, in allen Unterkünften in der Stadt Diepholz, am Wohnmobil-Stellplatz Heldenhain, im Marissa Ferienpark in Lembruch und in anderen Einrichtungen der Region kostenlos zu bekommen. Geschäftsinhaber, die die Karten noch auslegen möchten, können diese blockweise im Diepholzer Rathaus bei der Tourismusbeauftragten im Büro der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Tel. 05441/909204, E-Mail: christina.buennemeyer@stadt-diepholz.de bekommen.

75 Blöcke mit je 50 Blatt

Die Diepholzer Tourismusförderung hat zunächst 75 Blöcke mit je 50 Blatt drucken lassen. Wenn die neuen Karten auf großes Interesse stoßen, ist ein Nachdruck schnell möglich.