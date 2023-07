„Abiläum“ der GFS in Diepholz: Schulleiter ersetzt Sakko durch Hoodie

Von: Eberhard Jansen

Teilen

GFS-Schulleiter Lars Buse zog sich für seine Rede einen Hoodie mit dem diesjährigen Motto der Abiturienten an: „Abiläum 2023. Mit Abstand die Besten aus 100 Jahren.“ © Jansen

Die 86 Abiturienten standen natürlich im Mittelpunkt. Ein Highlight bei der Entlassungsfeier des Diepholzer Gymnasiums Graf-Friedrich-Schule (GFS) im Theater war jedoch die Rede von Schulleiter Lars Buse – eine Mischung aus Unterhaltung, Spaß und vielen ernsthaften Aussagen zum „Abiläum“.

Diepholz – Gleich am Anfang überraschte Buse: Er zog am Rednerpult sein Anzugsakko aus und einen Hoodie an. Auf dem dunklen Kapuzenpullover prangte das Motto des Abi-Jahrgangs im Jubiläumsjahr der GFS: „Abiläum 2023. Mit Abstand die Besten aus 100 Jahren.“ Als roten Faden seiner Rede hatte Lars Buse den Begriff „Türen“ gewählt. Neue öffnen sich für die Abiturienten, andere schließen sich oder bleiben vor ihnen verschlossen. „Alle Menschen haben Fähigkeiten, die wertvoll sind“, betonte der Schulleiter. Er forderte die Abiturienten auf, sich aktiv für die Demokratie und Freiheit einzusetzen, die manchen so selbstverständlich erscheinen.

Mit einer ähnlich lockeren Rede war die Feier am Samstagvormittag gestartet: Stellvertretende GFS-Leiterin Martina Preuß begrüßte die Abiturienten sowie deren Eltern und Freunde ebenso wie den früheren GFS-Leiter Hartmut Schmidt.

Auszeichnungen an der Graf-Friedrich-Schule Diepholz Mehrere GFS-Abiturienten wurden bei der Entlassungsfeier für besondere Leistungen ausgezeichnet:

Katharina Völkening (beste Absolventin mit Note 1,0, Weiterbildungsprämie der Kreissparkasse). Nils Raitzig (bester Absolvent, Note 1,0, Preis des Schulleiters).

Für sehr gute Leistungen in einzelnen Fächern: Jana Hinrichs (evangelische Religion), Johannes Schult (Physik), Tom Simon (Chemie und Physik) Anton Uetrecht (Mathematik und evangelische Religion), Katharina Völkening (Chemie und Latein), Ron Kleinefeld (Mathematik und Physik). Ann-Kathrin Schüle (evangelische Religion) und Mathis Frieder Stahl (Physik).

„Ihr habt ein wunderbares Ergebnis hingelegt“, überbrachte stellvertretender Landrat Heiner Richmann die Glückwünsche des Landkreises Diepholz. Die Note auf dem Abizeugnis sie egal, jeder habe nach seinen Fähigkeiten das Beste gegeben.

Abschiedsworte der GFS-Abiturienten sprachen Marleen Beneker und Aaron Hafer, der auch den Preis der Stadt Diepholz für sein soziales Engagement bekam. © Jansen

Für den Schulelternrat gratulierte Vorsitzende Dr. Gitta Egbers den GFS-Absolventen.

Im Rahmen seines Grußwortes überreichte der Diepholzer Bürgermeister Florian Marré den Preis der Stadt Diepholz für besonderes Engagement an Aaron Hafer, der im weiteren Verlauf der zweistündigen Feier auch gemeinsam mit Marleen Beneker die Abschiedsworte der Abiturienten sprach. Beide blickten auf besondere Ereignisse im Schulleben zurück.

Für Musik bei der Feier sorgten die Abiband sowie Jennifer Jost (Klavier) und Marie-Luise Swiercz (Violine).