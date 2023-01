Abenteuerliche Hilfsaktion von Diepholzern in der Ukraine

+ © /Screenshot: Jansen Weihnachtstüten aus der Diepholzer Aktion wurden am Donnerstagvormittag in Charkiw im Osten der Ukraine an Kinder ausgegeben. © /Screenshot: Jansen

Der Diepholzer Andreas Pörschke hat mit Unterstützung von Mario König seine Aktion in der Ukraine erfolgreich hinter sich gebracht: In Charkiw im Osten des umkämpften Landes verteilte er mit Hilfe örtlicher Organisationen etwa 2000 Tüten mit Süßigkeiten an bedürftige Kinder sowie warme Jacken, die ebenfalls gespendet worden waren. Nach einer abenteuerliche Tour und einer Übernachtung in Kiew machten sich die Diepholzer am Freitagmorgen mit ihrem Reisebus auf den Heimweg. Sie werden am frühen Samstagmorgen in Diepholz zurückerwartet.

Diepholz – Strahlende Kinderaugen, dankbare Gesichter: Schätzungsweise mehr als 2 000 mit Süßigkeiten gefüllte Weihnachtstüten und viele warme Jacken, die ebenfalls von Bürgern und Firmen gespendet worden waren, hat Andreas Pörschke am Donnerstagvormittag bei seiner viel beachteten Aktion „1000 Tüten für 1000 Kinder“ in sozial schwachen Vierteln der Stadt Charkiw in der Ukraine verteilt.

Mithilfe von Kontaktleuten und Organisationen vor Ort hatten er und sein Unterstützer Mario König dazu besonders bedürftige Familien ausgesucht. In die für die Spenden ausgewählten Viertel von Charkiw zu kommen, war mit dem 14,5 Meter langen und 29 Tonnen schweren Diepholzer Reisebus nicht immer einfach. Teilweise ging es über unbefestigte, sehr enge Straßen. Am Mittag machten sich Andreas Pörschke und Mario König als Unterstützer und zweiter Fahrer auf den Heimweg nach Diepholz. Es war eine abenteuerliche Fahrt durch das Land im Kriegszustand. Charkiw ist von Diepholz aus mehr als 2 000 Kilometer entfernt.

Die Rückfahrt am Donnerstag begann mit Wetterproblemen: Es schneite in Charkiw. „Wir müssen jetzt einfach hier raus“, schrieb Andreas Pörschke bei Facebook. Er befürchtete auch Vergeltungsangriffe Russlands nach der Tötung von zahlreichen russischen Soldaten bei einem ukrainischen Angriff vor einigen Tagen.

+ Mit diesem Bus fuhren die Diepholzer Andreas Pörschke und Mario König nach Charkiw im Osten der Ukraine, um Kindern etwa 2000 Weihnachtstüten mit Süßigkeiten und warme Jacken zu bringen. © Jansen

Nach der erfolgreichen Abgabe der Weihnachtstüten – es waren laut Pörschke im Vorfeld wesentlich mehr als die erwarteten 1000 zusammengekommen, er ging von etwa 2500 aus – steuerten die Diepholzer zunächst ihr Hotel in Charkiw an. Dann ging es über Poltawa, wo auf dem Hinweg bereits Süßigkeiten-Tüten verteilt worden waren, weiter in Richtung Kiew. Dort wollten die Diepholzer vor 22 Uhr ankommen. Die Hauptstadt ist – wie fast alle Orte in der Ukraine – wegen des Krieges völlig dunkel. „Wir mussten deshalb in Charkiw so früh wie möglich los“, erklärte Mario König am Donnerstagnachmittag im Telefongespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Gegen 17 Uhr deutscher Zeit (in der Ukraine ist es eine Stunde später) waren Pörschke und König noch gut 300 Kilometer von Kiew entfernt.

Von ihren Fahrten am Tag, von den Spendenübergaben und von der Rückfahrt sendeten die Diepholzer Videos live per Facebook – wie schon an den ersten Tagen der Reise. Aus dem Bus heraus waren neben Straßenszenen mit „normalem“ Leben auch zerstörte Häuser und Straßensperren zusehen. Am Donnerstagabend wollten Andreas Pörschke und Mario König für sich und vier ukrainische Fahrgäste, die sie mit nach Deutschland nehmen, ein Hotel in Kiew suchen.

Luftalarm erlebt

Der Bus aus Diepholz mit „1000 Tüten für 1000 Kinder“ und vielen gespendeten Jacken war am Montag, 2. Januar, in Diepholz gestartet. Nachdem Andreas Pörschke und Mario König in Polen übernachtet hatten, ging es weiter in die Ukraine. Am Mittwochnachmittagkamen die Diepholzer in Charkiw im Osten der Ukraine. Auf dem Weg dorthin von Kiew aus, wo Andreas Pörschke als Initiator der Aktion und sein Unterstützer Mario König in einem Hotel übernachtet hatten, erlebten die beiden Diepholzer einen Luftalarm.

In der 300 000-Einwohner-Stadt Poltawa hielten sie auf einem Platz an. Im live per Facebook übertragenen Video waren Sirenen und Kirchenglocken zu hören. Zusammen mit Mario König ging Andreas Pörschke über den Parkplatz – auf der Suche nach einem Keller oder anderen Schutzraum. Die Situation ging aber offenbar ohne besondere Vorkommnisse aus. Die Diepholzer konnten in Poltawa erste Spenden abgeben.

Ein weiteres Live-Video im Internet zeigt, wie der Bus weiter in Richtung Charkiw fährt. Dort sind Andreas Pörschke und Mario König am Nachmittag angekommen, um die gespendeten Weihnachtstüten mit Süßigkeiten für Kinder und die ebenfalls gespendeten Jacken abzugeben. Das Ziel der beiden Diepholzer war plangemäß zunächst das Rathaus von Charkiw. „Das existiert nicht mehr wirklich“, stellte Pörschke vor Ort fest. Das große Gebäude ist weitgehend durch die Kriegshandlungen zerstört. Später warteten Pörschke und König in einem Hotel auf örtliche Kontaktpersonen. „Hier ist ständig Luftalarm und im Dunkeln kann man hier nichts mehr machen. Die Helfer kommen jetzt zu uns und wir klären alles Weitere wie in Poltawa, da ist es auch super gelaufen“, schrieb Andreas Pörschke. Auf dem Facebook-Video, das der Diepholzer aus der Frontscheibe seines Reisebusses aufnimmt, sind bei der Fahrt durch Charkiw normale Straßenszenen zu sehen. Aber an vielen Gebäuden sind Scheiben und mehr zerstört, die Fenster sind mit Brettern vernagelt.