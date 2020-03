7 250 Besucher bei den Kulturring-Veranstaltungen

Diepholz - Von Sven Reckmann. Schauspielerei ist nicht in allen Lebensbereichen gefragt. Beim Kulturring Diepholz hingegen sind es gerade die Schauspiele, die die Besucher anlocken. Das geht aus der Bilanz hervor, die der heimische Kulturverein bei der Jahreshauptversammlung im Ratssaal vorstellte.

7 250 Besucher fanden insgesamt den Weg zu den 25 Veranstaltungen des Kulturrings, das sind durchschnittlich 290. Damit setzt sich die positive Entwicklung aus den beiden vorherigen Spielzeiten fort. Besonders Schauspiele wie „Sommerabend“, „Trennung ohne Stau“ und „Willkommen bei den Hartmanns“ brachten die Besucherzahlen. „Wir können mit der Saison 2018/2019 zufrieden sein“, sagte Vorstandsmitglied Werner Wessel.

In der laufenden Saison sei die Zahl vermutlich etwas niedriger. „Wir werden aber wieder über 7000 Besucher kommen, das wäre dann eine zufriedenstellende Saison.“

Wessel machte klar: Der Kartenverkauf allein deckt die Veranstaltungskosten nicht.

Neben Zuwendungen von Sponsoren ist auch der jährliche Zuschuss der Stadt in Höhe von 61 500 Euro für den Kulturring wesentlich: „Nur durch diesen Zuschuss kommen wir hin“, sagte Wessel und dankte gleichzeitig allen, die den Kulturring in verschiedenster Weise unterstützen.

Das Rechenwerk hatten Bärbel Schmitz und Wilhelm Reckmann unter die Lupe genommen und keine Einwände gegen die Entlastung des Vorstands erhoben.

Die von Herbert Heidemann geleitete Wahl des 1. Vorsitzenden bestätigte Reinald Schröder einstimmig auf dem „Chefsessel“ des Kulturrings. Auch die weiteren Positionen waren rasch wieder besetzt: 2. Vorsitzender Werner Wessel, Schriftführerin Inge Human, Beisitzer Ulla Wessel, Paula Zinser und Ines Heidemann.

Werner und Ulla Wessel erklärten, ihre Ämter nur noch ein Jahr ausführen zu wollen. Bis dahin hat sich Bianka Schippmann bereit erklärt, im Vorstand mitzuarbeiten, um dann später möglicherweise ein Vorstandsamt übernehmen zu können.

Abschließend ging der Blick voraus und Werner Wessel machte „Appetit“ auf die kommende Spielzeit 2020/21. Das Programm steht.

Bei den Schauspielen gibt gleich zweimal die Komödie am Kurfürstendamm ihre Visitenkarte in Diepholz ab („Komplexe Väter“ und „Die Tanzstunde“), die Reihe Klassik am Sonntag bringt ein Wiedersehen mit Hiou Zhang dazu und dem Monet Quintett. Das Ballett Schwanensee, die Operette „die Fledermaus“, die Zollhausboys, Ronja Räubertochter oder die Queen Revival Show – die Palette ist breit gefächert.

Wer mehr wissen will, dem sei die Eröffnungsveranstaltung am Dienstag, 26. Mai, 18.30 Uhr in der Sparkasse Diepholz ans Herz gelegt. Hier stellt der Kulturring im Beisein eines noch nicht genannten weiblichen Ehrengastes das neue Programm in allen Einzelheiten vor. „Den Termin kann man sich schon mal in den Kalender eintragen!“