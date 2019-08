7 000 Gratulations-Unterschriften aus Indien

In einem Zelt hinter dem Herrenhaus des Rittergutes Falkenhardt feierte Lebensbaum mit den 175 Mitarbeitern und vielen weiteren Gästen das 40-jährige Firmenbestehen und den 70. Geburtstag des Gründers Ulrich Walter.

Diepholz – „Bio seit 1979“ steht auf den Verpackungen. Es gab also etwas zu feiern bei der Diepholzer Firma Lebensbaum: 40 Jahre alt wurde der Hersteller von Tee, Kaffee und Gewürzen in Bioqualität.

Firmengründer und Geschäftsführer Ulrich Walter hatte noch einen weiteren Grund, die 175 Mitarbeiter nebst Partnern, seine Geschäftsfreunde aus Indien, Ägypten und anderen Ländern, alte Weggefährten und langjährige Verbundene zu einer internen Party auf dem Rittergut Falkenhardt einzuladen: Der in Rehden wohnende und vielfältig engagierte Unternehmer wurde am Freitag 70 Jahre alt.

In der Begrüßung seiner 420 Gäste – darunter eher unauffällig auch die Schauspieler Marie-Luise Marjan („Mutter Beimer“) und Siemen Rühaak sowie die Ex-Umweltministerin Monika Griefahn – kündigte Ulrich Walter an, sich Ende des Jahres aus der Geschäftsführung zurückzuziehen und in einen neu zu gründenden Beirat zu wechseln.

Für seine Nachfolge hatte der Bio-Pionier mit den Geschäftsführern Dr. Achim Mayr und Hans-Ulrich Schatz schon länger gesorgt.

Bei der großen Geburtstagsfeier in einem Zelt hinter dem Falkenhardt-Herrenhaus betonte Bürgermeister Florian Marré in seiner Rede die Bedeutung des Unternehmens für die Stadt Diepholz.

Lebensbaum ist hier ein bedeutender Arbeitgeber und Imageträger.

Für einen emotionalen Höhepunkt des Abends sorgten zwei Geschäftspartner aus Ägypten und Indien, die für Lebensbaum seit Jahrzehnten Kräuter beziehungsweise Tee liefern. „Wirtschaft mit Liebe“ nannten sie die faire Partnerschaft, die Ulrich Walter schon immer mit seinen Lieferanten pflegt und auch in Krisenjahren nie infrage gestellt habe: „Es müsste viel, viel mehr Ulrich Walters geben.“ Helmy Abouleish aus Ägypten überreichte Ulrich Walter eine besondere Skulptur. Sanjay Bansal aus Indien hatte einen Umschlag mit 7 000 Unterschriften dabei: Alle Mitarbeiter der Teegärten gratulierten Walter zum 70. Geburtstag und 40-jährigen Firmenbestehen. ej

Weitere Informationen

www.lebensbaum.com