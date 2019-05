6000 Jugendliche im „Freiraum“: Jugendcafé zieht erste Bilanz

Das „Café Freiraum“ in der Münte besteht seit etwas mehr als einem Jahr.

Diepholz - Von Sven Reckmann. Das Jugend- und Studentencafé „Freiraum“ in der Münte ist in den ersten vier Monaten dieses Jahres von etwa 2400 Jugendlichen besucht worden. Diese Zahlen nannte Mitarbeiter André Pfennig aus dem Jugendbüro beim Jahresbericht seiner Einrichtung vor dem städtischen Jugendausschuss. Im Zeitraum von April 2018 bis Dezember 2019 waren es etwas mehr als 3600 Jugendliche gewesen.

Es war die erste Besucherbilanz des Cafés, das im April 2018 neu eröffnet worden war. Keine große Rolle spielen die Studenten: Während bis zum Jahresende noch 77 als Besucher in dem Café in der Münte gezählt wurden, waren es seit dem Jahreswechsel nur noch acht.

„Momentan ist ein Großteil der Studenten als Tagespendler unterwegs“, erklärte Pfennig das grundsätzliche Problem, also sie haben keine Wohnung in Diepholz. Die grundsätzliche Ausrichtung auch als eine Anlaufstelle des Cafés für Studenten steht aber nicht infrage.

Doch das Café steht nicht nur jungen Menschen offen, mehr als 700 Erwachsene beziehungsweise Senioren waren in dem Café zu Gast, beispielsweise Eltern, die ihre Kinder zum Musikunterricht der Kreismusikschule begleiten, die in der Etage über dem Jugendcafé untergebracht ist.

Vandalismusschäden tendieren gegen Null

Gern zog Pfennig eine weitere Bilanz nach einem Jahr Jugendcafé: Die Vandalismusschäden tendieren gegen Null. Wer geglaubt habe, mit der Einrichtung des Jugendcafés werde die Münte „in Schutt und Asche“ gelegt, der werde jetzt eines besseren belehrt, unterstrich Pfennig.

Das Jugendcafé ist montags, mittwochs und donnerstags von 14.30 bis 20 Uhr geöffnet, freitags bis 22 Uhr. Diese längere Öffnungszeit richte sich an Jugendliche ab 15 und wird „relativ gut angenommen“, berichtete Pfennig.

In seinem Bericht stellte Pfennig darüber hinaus die Arbeit des Jugendbüros vor, die unter anderem (Problem-) beratung von Jugendlichen, Bewerbungshilfe und Ferienangebote umfasst. In den Osterferien 2018 hatte es 11 Angebote mit 68 Teilnehmern gegeben, im Sommer dann 41 Angebote mit 311 und in den jüngsten Osterferien 14 Angebote mit 100 Teilnehmern.

Offene und aufsuchende Jugendarbeit

Eine weitere Aufgabe des Jugendbüros ist die offene und aufsuchende Jugendarbeit, in denen sich die Mitarbeiter beispielsweise an Treffpunkten wie Schulzentrum, an der Skateranlage, im Müntepark oder Soccer-Platz sehen lassen, um für die Jugendlichen ansprechbar zu sein.

Als Ziele des Jugendbüros nannte es Pfennig, bestehende und neue Netzwerke zu fördern, die Kooperation mit Vereinen und Institutionen zu pflegen und Aktionen auf die Beine zu stellen.

Quer durch die Fraktionen unterstrichen die Ausschussmitglieder die Wichtigkeit der Arbeit des Jugendbüros und dankten den Beteiligten.

Aber es gab auch nachdenkliche Töne in der Debatte. „Was muss getan werden, damit die Jugendlichen ihr Wahlrecht wieder stärker wahrnehmen?“, wollte CDU-Vertreterin Sabine Wilker wissen – sicherlich auch mit Blick auf den Jugendrat, dem es nur schwer gelingt, Mitstreiter zu finden. Eine Antwort gab es zunächst nicht.