Ein Hauch des Londoner „Ally Pally beim Darts-Turnier der „Gallier Diepholz“

Diepholz - Von Lucas Brœggemann. Ein Hauch des Londoner „Ally Pally” wehte über Lüdersbusch. Der Diepholzer Dartclub „Gallier Diepholz“ hatte zum großen Turnier eingeladen und Clubs aus nah und fern kamen. Sie zeigten, dass Darts keine Randsportart mehr ist.

Insgesamt 39 Einzelspieler von Vereinen aus Wildeshausen, Osnabrück, Lohne, Twistringen und Diepholz sowie einige Hobbydarter gingen an den Start. Allein in Diepholz gebe es vier Mannschaften, erzählt „Gallier“-Mannschaftskapitän Manfred Riechert: „Für die Hobbydarter soll das Turnier auch ein Anreiz sein.“

Gedartet wurde in Diepholz im 501-Modus mit „double out“. Hierbei hat jeder Kontrahent 501 Punkte pro Partie, die exakt auf Null herunter gespielt werden müssen, und der letzte Wurf muss in einem der kleinen „Doppelfelder“ im äußersten Ring der Dartscheibe landen.

Ein besonders spannendes Duell lieferten sich der Diepholzer „Gallier“ Horst Wegner und Martina Aumann vom „DC Glühwürmchen“ aus Lohne. „Wir haben fast eine halbe Stunde gekämpft um den Punkt“, erzählt Wegner, der den Punkt am Ende für sich verbuchen konnte. „Das war ein längeres Duell, weil wir ‚double out‘ spielen mussten. Das bin ich nicht gewohnt“, ergänzt Aumann. Ein Spiel dauert normalerweise um die zehn Minuten.

Für Horst Wegner ist Darts keine sportliche „Neuentdeckung“. Vor zehn Jahren habe er schon regelmäßig gedartet, dann aber den Faden verloren, erzählt er: „Durchs Fernsehen habe ich neue Motivation gefunden.“ Seit einem Dreivierteljahr ist Wegner bei den „Galliern“ und trainiert sowohl zu Hause als auch bei den Treffen in der „Körstube“ im Alten Rathaus. Das Turnier auf Lüdersbusch war sein erster großer Wettkampf. „Es macht Riesenspaß, und man lernt neue Leute kennen“, freut sich Horst Wegner. Natürlich schaue er auch Darts im Fernsehen und sein Favorit sei der Schotte Gary Anderson. Gerne würde er auch zur Darts-WM in den Londoner Alexandra Palace - kurz „Ally Pally“. „Aber man kommt so schwer an Karten“, lacht Wegner.

Neben den Turnierpartien im 501-Modus im Einzel und Doppel spielten die Teilnehmer auch um den „Schweine-Highscore“. Hierbei musste ein Sparschwein „gefüttert“ werden und dann möglichst viele Punkte auf der Scheibe erzielen. Der Teilnehmer mit den meisten Punkten durfte das Schwein samt Inhalt mit nach Hause nehmen.

Sieger im Einzel-Wettbewerb wurde Stefan Kahler, Zweiter wurde Christian Hein und den dritten Platz belegte Daniel Geschwandtner. Beste „Lady“ wurde Anke Basan. Der beste C-Ligaspieler wurde Mario Körber. Den „Schweine-Highscore“ errang Stefan Kahler. Den Doppel-Wettbewerb entschieden Stefan Kahler und Christian Hein für sich. Auf dem zweiten Platz im Doppel folgten Andre Dammeier und Jannik Bollmann, Dritte wurden Kevin Sawlanski und Michael Rockfort.