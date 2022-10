Seitz-Preis: 3 000 Euro Förderung für Desiree Fuchs

Von: Eberhard Jansen

Mit dem Seitz-Preis ausgezeichnet wurde in diesem Jahr Desiree Fuchs (4. von rechts) aus Sulingen - hier mit Mitgliedern von Vorstand und Kuratorium der Stiftung sowie dem Redner beim Wissensforum, der frühere Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert (3. von rechts). © Seitz-Stiftung

Sie hat zwei Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen, ihr Fachabitur nachgeholt und zeigt ehrenamtliches Engagement bei der Feuerwehr und im Sport. Desiree Fuchs aus Sulingen hat mit 23 Jahren schon bemerkenswert viel erreicht. Aber sie hat noch ein weiteres Ziel: Sie möchte geprüfte Wirtschaftsfachwirtin (IHK) werden. Dieser einjährige Online-Kursus kostet 3 .972 Euro. Den größten Teil davon kann die 23-Jährige nun mit dem Geld bezahlen, das sie von der Diepholzer Sophie und Siegfried Seitz-Stiftung bekommt. Desiree Fuchs wurde in diesem Jahr mit dem Seitz-Preis ausgezeichnet und erhält zweckgebunden für ihre Fortbildung 3.000 Euro.

Diepholz/Sulingen – Vor dem Wissensforum in Sulingen mit Redner Norbert Lammert, dem früheren Bundestagspräsidenten, wurde Desiree Fuchs der Seitz-Preis 2022 verliehen. „Alle anderen Bewerber haben unsere Jury nicht überzeugt“, erklärte Frank Sander aus Diepholz, der sich in der Stiftung ehrenamtlich um den Seitz-Preis kümmert. Die Interessenten müssen eine umfangreiche Bewerbung vorlegen. Nächster Schritt nach einem ersten Auswahlverfahren ist ein persönliches Gespräch, bei der die Bewerber auch eine Präsentation mit Informationen über sich, ihren Werdegang und Arbeitgeber vorlegen müssen.

Für besondere Leistungen

Den Seitz-Preis kann bekommen, wer besondere Leistungen in seinem kaufmännischen Beruf aufweisen kann und sich durch ehrenamtliches oder soziales Engagement hervorgetan hat. So hat es Siegfried Seitz, Gründer des Diepholzer Kaufhauses (heute Ceka) als einen Stiftungszweck bestimmt.

Das passt für Desiree Fuchs genau: Sie hat nach dem Realschulabschluss zunächst eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei Lloyd Shoes in Sulingen absolviert, dann die Fachoberschule Wirtschaft besucht, um danach noch eine Ausbildung Industriekauffrau bei der Ulrich Walter GmbH („Lebensbaum“) in Diepholz zu machen. Bei der Bio-Firma ist die 23-Jährige heute Sachbearbeiterin in der Marketingabteilung.

Bewerbungen nun aus dem ganzen Landkreis Diepholz möglich

Zum 20. Mal hat die Diepholzer Stiftung den Seitz-Preis in diesem Jahr vergeben. Er war bislang Bewerbern aus dem Südkreis vorbehalten. Das soll sich nun ändern. „Für den 21. Seitz-Preis 2023 können sich Kaufleute aus dem ganzen Landkreis Diepholz bewerben“, berichtet Frank Sander von einem Beschluss, den das Kuratorium der Stiftung gefasst hat. Das Preisgeld ist für Fort- und Weiterbildung bestimmt. „Nicht nur Auszubildende können sich bewerben, sondern auch ältere Kaufleute, die sich weiterbilden möchten“, betonte Sander im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung.

Die Seitz-Stiftung Die 2002 in Diepholz gegründete Sofie und Siegfried Seitz-Stiftung hat drei Fördersäulen: Seitz-Preis, Seitz-Akademie (Seminare) und Seitz-Forum (Wissensforum). Zum Vorstand und Team der Stiftung gehören Victoria Barg (Vorstand), Ralf Nüßmann (Vorstand), Janek Felsch (Vorstand), Alice Nachtigall, Frank Sander und Isabel Klapproth. Das Stiftungs-Kuratorium besteht aus Manfred Heckert (Vorsitzender), Philipp Leymann (stellvertretender Vorsitzender), Mark Kürble, Constantin von Kuczkowski, Karin Vinke-Brandscheidt und Marc Steen. Alle arbeiten ehrenamtlich. Mehr Informationen im Internet unter seitz-stiftung.de

Der Seitz-Preis ist bei vielen potenziellen Bewerbern noch unbekannt. Das möchte die Diepholzer Stiftung ändern. Eine Maßnahme: Für Veranstaltungen hat sie eine Messewand angeschafft, mit der sie sich werbewirksam präsentieren kann.

Bei den jährlichen Wissensforen mit prominenten Rednern und gesellschaftlich relevanten Themen, die abwechselnd in Diepholz und Sulingen stattfinden, arbeitet die Seitz-Stiftung mit der Dr. Irmgard und Jürgen Ulderup-Stiftung zusammen. Diese ist beim nächsten Wissensforum 2023 in Diepholz federführend.