2 800 Besucher bei „Weihnachten auf Falkenhardt“

Premiere auf dem Diepholzer Rittergut ein voller Erfolg

+ Zauberhaftes Ambiente: Das beim Weihnachtsevent beleuchtete Eingangstor des Rittergutes Falkenhardt an der B 69. - Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Vom Kinderkarussell erklangen weihnachtliche Weisen. Gemütlich schlenderten die Besucher über den Innenhof des altehrwürdigen Rittersgutes Falkenhardt, das sich immer weiter zu einem besonderen Veranstaltungsort entwickelt, machten Pause auf Bänken an Feuerkörben, erkundeten das hochwertige Angebot an Kunsthandwerk, Kunst und Kulinarischem. Die Premiere von „Weihnachten auf Falkenhardt“ am Wochenende wurde zu einem vollen Erfolg.

An beiden Tagen kamen insgesamt 2 800 Besucher, berichtete am Sonntagabend Josephine Vehring von der Diepholzer „Strandritter GmbH“ – Organisator der öffentlichen und privaten Veranstaltungen in dem bis zum Eigentümerwechsel 2014 unzugänglichen Rittergut. Am Samstag waren es laut „Strandritter“-Geschäftsführer Martin Stybalkowski deutlich über 1 000 Besucher gewesen. Damit ist das Veranstalter-Ziel mehr als erreicht.

Das ausgewählte Angebot der knapp 30 Standbetreiber war bewusst hochwertig, unterschied sich von vielen Weihnachtsmärkten der Region. Ob selbstentworfene Rock-Unikate aus Gobelin-Stoff für weibliche Besucher, Pilz-Hamburger, Dekorationen aus Holz und Metall, Stoffe und Teppiche, Vorführungen mit einem Webstuhl, Honig und Bio-Obst: Das und vieles mehr gab es zu sehen beziehungsweise zu kaufen. Heiße Getränke fehlten ebenso wenig wie feste Stärkungen jenseits von Pommes und Bratwurst (die aber von einigen Besuchern vermisst wurden).

In der ehemaligen Hefefabrik des Rittesgutes zeigten zwei Künstler ihre Bilder: „Niere“ aus Berlin, der demnächst nach Brockum ziehen will, und Kurt Priesmeier aus Stemwede.

Ein Höhepunkt am Samstagabend war der Auftritt von Jugendlichen des Barnstorfer Circus Barbarella mit Artistik im Feuerschein. Am Sonntagnachmittag trat die Hegering-Jagdhornbläsergruppe Diepholz-Cornau vor dem Herrenhaus des Rittergutes auf.

Veranstalter und Standbetreiber von „Weihnachten auf Falkenhardt“ sind – im Gegensatz zu den meisten Beschickern des Diepholzer Weihnachtsmarktes der Fördergemeinschaft am Rathaus – nicht ehrenamtlich, sondern haupt- oder nebenberuflich tätig. Zudem waren viele Investitionen notwendig. So erklärt sich der Eintritt von fünf Euro, in dem ein alkoholfreies Heißgetränk und der Bus-Shuttleservice zwischen Marktplatz/Heldenhain und dem Veranstaltungsort enthalten waren.

Nicht nur die Veranstalter, sondern auch die Inhaber von Verkaufsständen zeigten sich durchweg sehr zufrieden mit Besuch und Umsatz: Ebenso angetan wie beispielsweise Obst und Gemüse Möller (Diepholz/Hüde) und Simone Kawemeyer (Stoffe und Näharbeiten aus Wagenfeld) war Gerhard Ey („Brennerey“, Stemwede): „Bei einer Neuauflage bin ich mit Sicherheit wieder dabei.“