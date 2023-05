25 Jahre Städtepartnerschaft: Diepholzer und Polen feiern

Von: Eberhard Jansen

Feierliches Zerschneiden der Bänder an der Skulptur „Der Weg“ in Starogard Gdanski unter anderem durch Cornelia Klöpzig vom Förderverein Starogard, den Starogarder Stadtpräsidenten Janusz Stankowiak (2. von links), den Diepholzer Bürgermeister Florian Marré (Mitte) und Skulptur-Initiator Ulrich Halfpap (rechts). © Stadt Diepholz/Stephanie Paul

In Starogard Gdanski wird gefeiert: Seit 25 Jahren besteht die Städtepartnerschaft mit Diepholz. Zum Auftakt der Jubiläums-Aktionen an diesem Wochenende in der polnischen Stadt wurden Kunstwerke als Geschenke eingeweiht.

Diepholz/Starogard Gdanski – Gute Stimmung in Starogard Gdanski: In der polnischen Stadt 50 Kilometer südlich von Danzig sind seit Donnerstagabend 63 Diepholzer zu Gast, um das Jubiläum „25 Jahre Städtepartnerschaft“ zu feiern. Mit zwei Bussen reisten die Diepholzer an und wurden nach gut zwölf Stunden Fahrt herzlich von Gastfamilien und anderen Starogardern begrüßt. Mit dabei sind die Musiker des „Redkorps“ vom Schützenkorps Diepholz. Sie brachten gleich nach Ankunft noch am Bus ein Ständchen.

Am Freitagmorgen gab es einen offiziellen Termin am Starogarder Rathaus. Stadtpräsident Janusz Stankowiak begrüßte die Diepholzer Delegation mit Bürgermeister Florian Marré an der Spitze. Bei einer kurzen Präsentation wurden die Gäste über laufende Investitionen in der 50000-Einwohner-Stadt – darunter neue Einrichtungen für Kinder und Jugendliche – informiert. Die Vorhaben werden in Polen von der EU mit bis zu 90 Prozent der Investitionssumme gefördert.

Die Gäste aus Diepholz am Freitag beim Spaziergang durch die Stadt Starogard Gdanski, die seit 25 Jahren Partnerstadt in Polen ist. © Stadt Diepholz/Stephanie Paul

Ulrich Halfpap – Projektpate des Skulpturenpfades in Diepholz – stellte den Starogardern sein neues Projekt vor: Eine „Brücke der Freundschaft“ mit Figuren, die in Starogard und Diepholz von Schülern und anderen erstellt werden. Ein ähnliches Kunstwerk hatte er für die Diepholzer Städtepartnerschaft mit Thouars/Frankreich initiiert.

Im Rahmen eines Spaziergangs war der „Bulwar Diepholz“ dann das Ziel. Dort wurde eine Bronzefigur enthüllt: Die Starogarder Stadt-Maskottchen „Sternchenfigur“ hält einen Diepholzer Löwen im Arm.

Direkt nach der Ankunft in Starogard Gdanski brachte das Redkorps des Schützenkorps Diepholz Gästen und Gastgebern in der polnische Partnerstadtein Ständchen und sorgte für gute Laune. Foto: Stadt Diepholz/Stephanie Paul © Stadt Diepholz/Stephanie Paul

Weiter ging es zum großen Park. Dort wurde die Skulptur „Der Weg“ eingeweiht, die die Stadt Diepholz der Stadt Starogard Gdanski zum Partnerschafts-Jubiläum geschenkt hat, berichtete die Diepholzer Stadt-Sprecherin Stephanie Paul aus Polen unserer Zeitung weiter. Das von Ulrich Halfpap initiierte Kunstwerk aus Metall steht auf einer Rasenfläche und zeigt eine Personengruppe in Bewegung. Auf einer Tafel wird auf Polnisch und Deutsch unter anderem dazu erklärt: „Vor 25 Jahren, am 16. Mai 1998, wurde die Partnerschaftsurkunde zwischen den Städten Starogard Gdanski und Diepholz in Starogard feierlich unterzeichnet. Seitdem wurde die Partnerschaft der beiden Städte stetig ausgebaut. Aus Begegnungen wurden Freundschaften, aus Zusammenarbeit entstand Verbundenheit. Die Stadt Diepholz bedankt sich für die gemeinsame Zeit und freut sich auf viele weitere Jahre tiefer Freundschaft. Die Skulptur „Der Weg“ von Ulrich Halfpap versinnbildlicht die gemeinsame Vergangenheit, die Gegenwart und zugleich die Zukunft. (...) Starogard und Diepholz haben sich zusammen auf den Weg gemacht und bereits viel Gutes erreicht.“

Geschenk für die Stadt Diepholz: Die Sternchenfigur hält den Diepholz-Löwen im Arm. © Stadt Diepholz/Stephanie Paul

Für Freitagabend stand der große Gala-Abend zum Städtepartnerschafts-Jubiläum im Saal eines Hotels auf dem Programm – unter anderem mit Festreden von Vertretern beider Städte, darunter auch die Diepholzer Ratsvorsitzende Jolanta Malan, die in Starogard Gdanski geboren wurde und Polnisch spricht.

Für Samstag sind Ausflüge in die Umgebung geplant, bevor die Diepholzer am Sonntagmorgen wieder die 849 Kilometer lange Rückreise antreten.