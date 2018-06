Neuer Rennwagen mit Elektroantrieb: Sparkasse spendet 1 500 Euro für PHWT-Studenten

2018 mit Aerodynamik-Paket

+ © Jansen In der Werkstatt des ZME in Diepholz, in der derzeit ein neuer Rennwagen für die „Formula Student“ entsteht: Studierende der PHWT mit Vertretern der Kreissparkasse, die eine 1 500-Euro-Spende für das Projekt überbrachten. © Jansen

Diepholz - Die Studenten legen derzeit manche Sonderschicht ein, arbeiten teilweise bis nachts um ein Uhr in der Werkstatt des Zentrums für Mechatronik und Elektrotechnik (ZME) an der Thüringer Straße in Diepholz: Bis zum 26. Juni muss der neue Rennwagen der „Deefholt Dynamics“ fertig sein. Studierende der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) beteiligten sich mit dem Fahrzeug auch 2018 an dem internationalen Konstruktionswettbewerb „Formula Student“.