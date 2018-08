20-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Autofahrer flüchtet

Diepholz - Ein 20 Jahre alter Radfahrer ist am Freitag bei einem Unfall in Diepholz schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, konnte aber ermittelt werden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, fuhr ein 36 Jahre alter Mann aus Lohne mit seinem Auto auf dem Junkernhäuser Weg in Richtung B214. Der Fahrradfahrer war auf dem Radweg am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung unterwegs, als das Auto ihn erfasste. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Autofahrer, dessen Wagen bei dem Unfall beschädigt wurde, hielt nach etwa 100 Metern an, stieg aus und flüchtete zu Fuß. Die Polizei konnte den 36-Jährigen nachträglich ermitteln. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Körperverletzung und Unfallflucht eingeleitet.

