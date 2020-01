1 500 Aussiedler heute gut integriert

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Sie war in ihrer Kindheit schon einmal in Deutschland und musste dann nach Russland zurück. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Russlanddeutsche Anna Häberle mit ihrer Familie unfreiwillig von Deutschen Truppen aus der Nähe von Odessa am Schwarzen Meer nach Sachsen umgesiedelt. Kurz nach Kriegsende brachten die russischen Besatzer sie zurück in die UdSSR. Heute ist Anna Häberle 83 Jahre alt und hat seit Anfang der 1990er Jahre mit ihrer Tochter und vielen anderen Russlanddeutschen in Diepholz eine neue, endgültige Heimat gefunden. Vor 25 Jahren gründete sie die Diepholzer Ortsgruppe der „Landsmannschaft der Deutschen aus Russland“.

Seit dieser Zeit haben sich die mehr als 1 500 Aussiedler, die Anfang der 1990er Jahre – zur Zeit der Wende – in Diepholz ankamen, in der Kreisstadt sehr gut integriert.

Viele Familien haben sich in damaligen Neubaugebieten – wie westlich des Triftweges – mit viel Fleiß ein Haus gebaut. Ihre erste Station hatten zuvor viele auf dem Diepholzer Fliegerhorst, wo sie nach ihrer Ankunft in Deutschland zunächst in Notunterkünften lebten.

Ganz ohne Probleme verlief die Eingliederung aber seinerzeit nicht. Schwierigkeiten hatten insbesondere die damals Jugendlichen, die anders als ihre Eltern kein Deutsch, sondern nur Russisch sprachen. Die Betreuung in den russischen Ganztagsschulen fiel weg. Nachmittages trafen sie sich in Gruppen. Drogenkonsum und Gewaltbereitschaft waren Thema. Doch heute sind diese Jugendlichen erwachsen, viele haben selbst Kinder. Und fallen nicht mehr auf. Russlanddeutsche bleiben aber vielfach noch immer gern unter sich.

Die Landsmannschaft war Anfang der 1990er Jahre in Diepholz Anlaufstelle für die Neubürger und Organisator von gemeinsamen Veranstaltungen. Anna Häberle war von Wendelin Jundt angesprochen worden, dem damaligen Vorsitzenden der Landesgruppe Niedersachsen der 1950 gegründeten bundesweit organisierten Landsmannschaft. Er war auf die Aussiedlerin in Diepholz aufmerksam geworden, als sie bei einer Veranstaltung des Bundes der Vertriebenen im „Haus Herrenweide“ ein Gedicht über Russlanddeutsche vortrug. Jundt motivierte Anna Häberle, in Diepholz eine Ortsgruppe zu gründen.

Die Diepholzer Gruppe arbeitete zunächst erfolgreich, löste sich aber nach zehn Jahren mit fortschreitender Integration der Aussiedler auf. Doch eine Gemeinschaft, die aus ihr hervorging, ist noch heute aktiv: der Diepholzer Singkreis „Liane“. In diesem Chor pflegen Russlanddeutsche traditionelles Liedgut. „Liane“ engagiert sich im kulturellen Leben der Kreisstadt, organisiert auch Veranstaltungen wie das Adventssingen, an dem sich weitere Diepholzer Musiker und Chöre beteiligen.

Gegründet und geleitet wurde „Liane“ von Anna Häberles Schwester Lilia Häberle. Sie verstarb im Jahr 2018..

Musikalisch wie ihre Tante Lilia ist auch Caroline Häberle. Sie kam als 25-Jährige mit Mann und zwei kleinen Kindern nach Diepholz – begleitet von ihrer Mutter Anna Häberle und weitete Angehörigen. Caroline Häberle betreibt heute erfolgreich eine Klavierschule in Diepholz.

Ihre musikalische Ausbildung hat sie in Usbekistan absolviert, wo die Familie Häberle vor ihrer Aussiedlung nach Deutschland lebte. Sie lernte bei Professoren der Universität Moskau, die im Zweiten Weltkrieg evakuiert worden war. Einige der hoch qualifizierten Lehrenden kamen in dieser Zeit in die damalige Sowjetrepublik Usbekistan und blieben dort. „Deutsche Komponisten sind in Russland sehr angesehen“, weiß Caroline Häberle.

Die heute 53-Jährige sprach wie viele ihrer Altersgenossen nur Russisch, als sie nach Diepholz kam. Es war den Russlanddeutschen besonders in der UdSSR verboten, Deutsch zu sprechen und ihre Kultur zu pflegen, wie sie es in den Jahrhunderten zuvor in Russland – zeitweise auch mit Einschränkungen durch Verbote – getan hatten; meist in eigenen Siedlungen. Ihre Mutter Anna Häberle pflegte ihre deutsche Sprache im Geheimen.

„Ich bin sehr dankbar dafür, wie uns die Diepholzer damals aufgenommen haben“, betont Caroline Häberle. Und sie ist glücklich darüber, ihr Talent als Pianistin zum Beruf machen zu können: „Wer Musik macht, der macht keine Kriege“, möchte sie einen kleinen Teil zum Frieden beitragen. Ihre Mutter Anna Häberle sieht das gern und fühlt sich nun seit über 25 Jahren ebenfalls in Diepholz wohl.