136 Fälle häuslicher Gewalt im Jahr 2022 im Kreis Diepholz

Von: Anke Seidel

Häusliche Gewalt ereignet sich im Landkreis Diepholz im Schnitt etwa alle zweieinhalb Tage. Dabei handelt es sich aber nur um bekannte Fälle. Die Bundesregierung geht in diesem Themenbereich von einem „erheblich größeren Dunkelfeld“ aus. © Maurizio Gambarini/DPA

136 Fälle häuslicher Gewalt wurden 2022 im Kreis Diepholz bekannt. Es gibt Hilfsangebote, damit die Täter sich verändern. Doch die brauchen mehr Geld.

Landkreis Diepholz – Schlagen, schubsen, anschreien, kontrollieren: Häusliche Gewalt ist eine gefährliche Spirale aus gnadenloser Macht des Täters und namenloser Angst des Opfers. Kinder kann sie zutiefst traumatisieren. Detlev Beaury weiß: „Nur der Täter kann die Gewalt beenden!“ Der Geschäftsführer der gemeinnützigen Einrichtung „Die Gruppe/Jugendhilfe“ mit Sitz in Neustadt arbeitet mit Tätern häuslicher Gewalt, damit sie ihr Verhalten ändern und angemessen mit Konflikten in der Partnerschaft umgehen können.

Die Mehrheit der Täter bei häuslicher Gewalt ist männlich

Allein im vergangenen Jahr musste die Polizei im Landkreis Diepholz 136 Fälle von häuslicher Gewalt registrieren. 122 Männer waren Täter, 69 hatten einen Migrationshintergrund. Aber es gab auch 14 Täterinnen. Diese Zahlen nannte Detlev Beaury am Mittwoch im Jugendhilfeausschuss, der unter Leitung von Michael Albers (SPD) im Diepholzer Kreishaus tagte.

Ein – allerdings begrenztes – Beratungsangebot gibt es auch im Landkreis Diepholz. Gleichstellungsbeauftragte Christina Runge, die seit Jahrzehnten mit anderen gegen häusliche Gewalt kämpft, hatte den Kontakt zu Detlev Beaury geknüpft. Über den Verein Kontakt kam eine vertraglich vereinbarte Zusammenarbeit mit der Einrichtung „Die Gruppe/Jugendhilfe“ zustande.

Diese Kooperation unterstützt der Landkreis mit 20 000 Euro pro Jahr. Basis ist ein Beschluss des Kreistags. Erkenntnis im Jugendhilfeausschuss: Diese Summe reicht bei Weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken.

Landesweit gibt es nach Auskunft von Detlev Beaury derzeit elf Angebote für Täter – obwohl flächendeckende Beratungsangebote das Ziel des Landes seien.

„Jeder kann lernen, sein Verhalten zu ändern“, verwies der Referent im Jugendhilfeausschuss auf die Chance, häusliche Gewalt zu beenden, „der Schlüssel ist die Bereitschaft“. Deshalb sollen sich die Täter freiwillig für die Kursteilnahme entscheiden. Aber auch die Staatsanwaltschaft kann Gewalttäter zur Teilnahme schicken, genauso kann sie Bewährungsauflage sein. Manche kommen auf Druck ihrer Ehefrau oder Partnerin.

36 Kinder waren 2022 Opfer von häuslicher Gewalt im Kreis Diepholz

Detlev Beaury bietet den Männern ein „professionelles, wissenschaftlich evaluiertes Kursangebot“, erfuhren die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses. Genau das vermittelt neue Verhaltensweisen, um eine Beziehung auf Augenhöhe führen zu können. „Das bedeutet auch, für das eigene Verhalten Verantwortung zu übernehmen“, so der Kursleiter.

36 Kinder waren im vergangenen Jahr im Landkreis von Fällen häuslicher Gewalt betroffen. „Diese Kinder haben etwas miterlebt“, betonte Christina Runge. Es seien Verhaltensweisen, die durchaus prägen könnten. Bei den Tätern häuslicher Gewalt sah die Gleichstellungsbeauftragte „ein Stück weit Hilflosigkeit“. Sie hätten nicht gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen. Ihr Verhalten lasse sich sicherlich nicht von heute auf morgen ändern. „Aber es lohnt sich, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen.“

Hannelore Roitsch-Schröder (Grüne) begrüßte die Täterarbeit ausdrücklich. Sie hatte aber auch die Kinder im Blick, „die in der eigenen Familie Gewalt gelernt haben“. Grundsätzlich stellte Michael Albers fest: „Die Wiederholungsquote ist sehr hoch!“ Er war fest überzeugt: „Jede häusliche Gewalt stellt eine Kindeswohlgefährdung dar.“

Ulrich Helms (FWG) forderte eine Intensivierung der Täterarbeit, sprich die Erhöhung der Förderung von 20 000 Euro, und wollte noch in der Sitzung den Antrag dafür stellen. Jugendamtsleiter Detlef Klusmeyer hielt es jedoch für zielführender, zunächst in den Fraktionen über eine Erhöhung zu beraten und das Ergebnis dann in die Haushaltsberatung einzubringen.