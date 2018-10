Rekommunalisierung der Krankenhäuser stellt Landkreis vor finanziellen Papierkrieg

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Es sind Millionen-Beträge, die der Kreistag am Montag im Zuge der Rekommunalisierung der Krankenhäuser bewegen soll – auf dem Papier. Zum einen geht es um Darlehen in Höhe von insgesamt 12,6 Millionen Euro, die der Landkreis in den vergangenen vier Jahren für die Krankenhäuser im Landkreis gewährt hatte – damals noch unter Federführung der Alexianer.

Nach der Trennung von ihnen sind die Forderungen auf den neuen, alleinigen Träger übergegangen: den Landkreis Diepholz, der damit zum Darlehensgeber für seine eigene Klinikverbund-Gesellschaft geworden ist – seine hundertprozentige Tochter.

Die Brücke zwischen diesen direkten Verwandten schlägt übrigens der sogenannte Betrauungsakt, mit dem der Landkreis seinem Klinikverbund die Aufgabe „Gesundheitliche Versorgung“ überträgt. Aktuelle Hypothek: Die Darlehenssumme von 12,6 Millionen Euro, die mit einer Zinszahlung von 140.000 Euro pro Jahr verbunden ist – vom Landkreis zu zahlen an sich selbst, denn er ist gleichzeitig Darlehensgeber und -nehmer. Deshalb schlägt die Kreisverwaltung dem Kreistag eine Neuordnung dieser Finanzstrukturen vor – konkret, besagte Darlehen in sogenannte verlorene Zuschüsse umzuwandeln.

Dadurch, so argumentiert die Kreisverwaltung in einem Arbeitspapier zur Kreistagssitzung, „würde sich die bilanzielle Situation des Klinikverbunds deutlich verbessern“. Es sei zu erwarten, dass auf diese Weise im kommenden Jahr ein positiver Bilanzwert erreicht werde.

Der Klinikverbund soll einen Millionenpuffer bekommen

In den vergangenen Jahren war im Kontext der Krankenhäuser immer wieder von einer „schwarzen Null“ gesprochen worden (wir berichteten). Die Kreisverwaltung kommt nun zu dem Schluss: „Um dem Klinikverbund ein bilanziell und wirtschaftlich sicheres Handeln zu ermöglichen, sollten die Darlehen daher in Zuschüsse verwandelt werden.“

Außerdem muss der Kreistag über eine Ausfallbürgschaft von sechs Millionen Euro entscheiden – die Summe eines Betriebsmittelkredits für den Fall der Fälle. Denn dieser Puffer soll dem Klinikverbund für die Finanzierung etwaiger Engpässe zur Verfügung stehen. Die Kreisverwaltung formuliert das so: „Der unterjährige Liquiditätsbedarf des Klinikverbunds ist regelmäßig größeren Unwägbarkeiten und Schwankungen ausgesetzt. Die Liquidität hängt vor allem stark ab von einer regelmäßigen Fakturierung von Krankenhausleistungen und vom Zahlungsverhalten der Kostenträger.“

Der Landkreis hat schon mehrfach für die Krankenhäuser gebürgt

Weiter heißt es in dem Papier: „Die Möglichkeit, bei außergewöhnlichen Engpässen auf einen Betriebsmittelkredit zurückgreifen zu können, sichert vor allem die Zahlung der monatlichen Löhne und Gehälter in Höhe von rund 5,1 Millionen Euro in solchen Sondersituationen ab.“

Demnach hat die Kreissparkasse – ebenfalls hundertprozentige Tochter des Landkreises – besagte Kreditlinie von sechs Millionen Euro angeboten. Sie orientiere sich am Jahresumsatz (rund 90 Millionen Euro) und habe in der Relation einen marktüblichen Umfang.

Aus dem Arbeitspapier für den Kreistag geht außerdem hervor, dass die bisherige Disposition des Klinikverbunds bei 700.000 Euro und 450.000 Euro bei zwei Geldinstituten liege. Mehrfach habe der Landkreis Bürgschaften für die Krankenhäuser übernommen – seit 2001 waren es laut Auflistung der Kreisverwaltung insgesamt fünf. Höchste Summe dabei: 2,04 Millionen Euro.

Die Freien Wähler stellen Fragen

Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft (FWG) hat sich mit einem Fragen-Katalog an Landrat Cord Bockhop gewandt – und thematisiert darin die Liquidität der Krankenhäuser in den vergangenen Jahren: „Gab es Engpässe? Wann und wie oft musste auf den bisherigen Dispositionskredit in Höhe von 700.000 Euro zurückgegriffen werden? Reichte dieser Kreditrahmen aus?“, will Fraktionsvorsitzender Hermann Schröder wissen – und genauso, ob kurz- oder mittelfristig ein finanzieller Engpass und in welcher voraussichtlichen Höhe dieser zu erwarten sei.

Die FWG will genauso wissen, warum der Kreditrahmen für den Klinikverbund erhöht werden soll: „Es muss schon handfeste Gründe geben, wenn man den über Jahre hinweg ausreichenden Kreditrahmen von 700.000 Euro auf sechs Millionen Euro erhöhen möchte.“ Genauso hinterfragt die Fraktion die derzeitige finanzielle Situation des Klinikverbunds im Verhältnis zur Ära der Alexianer.

Außerdem erinnert Schröder an die im Zuge der Rekommunalisierung diskutierte mögliche Option, „mittel- oder langfristig einem in der Führung von Krankenhäusern sachkundigen Partner eine Beteiligung anzubieten“.

In der Anfrage heißt es wörtlich: „Wenn diese Perspektive weiterhin erwünscht oder gegeben sein soll, ist es dann geschickt und sinnvoll, die dem Klinikverbund gewährten Kredite in verlorene Zuschüsse zu verwandeln? Schließlich hat uns die gesunde Skepsis gegenüber dem bisherigen Partner veranlasst, finanzielle Unterstützungen für die Krankenhäuser in Form der Darlehen zu gewähren.“ Das Schreiben der FWG-Fraktion ist zurzeit die einzige offizielle Anfrage zu dem Thema.