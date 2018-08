12 045 Fahrer in Theorie und Praxis geschult

Diepholz - Wie an fast jedem Wochenende fanden auf der „Platte“ im Flugbetriebsbereich des Fliegerhorstes Diepholz wieder zwei Verkehrssicherheitstrainings der Verkehrswacht Grafschaft Diepholz statt – eines für Auto- und eines für Motorradfahrer. Die Veranstaltungen hatten aber diesmal eine Besonderheit: Die Verkehrssicherheitstrainings gibt es jetzt seit 25 Jahren – ein Anlass zum Feiern.

Zu der Feierstunde waren Gäste geladen und gekommen: Cornelia Zieseniß, Geschäftsführerin der Landesverkehrswacht Niedersachsen aus Hannover, sowie Gerhard Albers als stellvertretender Bürgermeister der Stadt Diepholz. Im Mittelpunkt der kleinen Feier im Aufenthaltsraum der ehemaligen Luftwaffen-Pioniere in „Abessinien“ auf dem Fliegerhorst standen aber zwei „Männer der ersten Stunde“: Siegfried Noß und Fritz Landwehr.

Bei ihrer Ausbildung zu Verkehrssicherheits-Moderatoren hatten sie den Plan entwickelt, ein Fahrsicherheitstraining in Diepholz aufzubauen. Diesen Plan setzten sie als erste im Landkreis Diepholz in die Tat um.

Durch Kontakte mit dem Porsche-Rennstall „ToLimit“ und durch Fahrsicherheitstrainings auf der Rennstrecke in Oschersleben erweiterten und perfektionierten sie ihre Trainingsmethoden.

Als Geschäftsführer der Verkehrswacht Diepholz gelang es Siegfried Noß dann, neben dem Fahrsicherheitstraining andere Programme und Aktionen in der Verkehrswacht Grafschaft Diepholz gemeinsam mit Wolfgang Rehling aufzubauen und zusätzliche Moderatoren zu gewinnen – vor allem aus dem Kreis aktiver Bundeswehr-Fahrlehrer aus Diepholz und Umgebung.

Cornelia Zieseniß, die auch schon seit 1989 für die Landesverkehrswacht Niedersachsen tätig war, konnte in ihre Laudatio zum Jubiläum viele gemeinsame Erinnerungen einflechten. Sie erinnerte an die „Nato-Rallye“ in den 1970er und 1980er Jahren: Auf ihren Wochenendfahrten von Zuhause beziehungsweise nach Hause ließen viele junge Wehrpflichtige ihr Leben.

Gemeinsame Aktionen von Bundeswehr und den Landesverkehrswachten sowie die Verbesserung der passiven Sicherheit der Autos zeigten Erfolg.

Die gesamte Zahl der Verkehrstoten in Deutschland konnte seit den 1970er Jahren von über 16 000 auf heute unter 5000 gesenkt werden.

Zieseniß hob hervor, dass das Verkehrssicherheitstraining in Diepholz stets die volle, wohlwollende Unterstützung der Bundeswehr-Führung erfahren habe. Sie bedankte sich dafür herzlich.

Die Zahlen zum Verkehrssicherheitstraining in Diepholz, die sie vortrug, sind beeindruckend: Von September 1993 bis heute wurden in Diepholz 1 038 Sicherheitstrainings der unterschiedlichen Art veranstaltet – vom VBG-Training (Vier-Stunden Pkw-Training) über Zweirad- und Schräglagentraining bis zum Lkw-Training.

Daran nahmen 12 045 Fahrerinnen und Fahrer bei einem Anteil von etwa 60 Prozent junger Menschen teil.

Der Anteil älterer Teilnehmer nahm in den letzten zehn Jahren stetig zu.

In seinem Grußwort dankte der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Albers der Verkehrswacht – aber auch der Bundeswehr – für die geleistete Arbeit und Unterstützung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und wünschte weiterhin viel Kraft und Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Wolfgang Rehling, Geschäftsführer der Verkehrswacht Grafschaft Diepholz, verlas dann ein Grußwort des Diepholzer Landtagsabgeordneten Marcel Scharrelmann, der verhindert war, aber die hervorragenden Leistungen der Verkehrswacht sehr lobte und sagte, dass die Zahl der Menschenleben, die durch die Aktionen der Verkehrswacht gerettet werden konnten, nicht zu berechnen sei.

Der stellvertretende Vorsitzende der Diepholzer Verkehrswacht, Bernd Ackermann, überreichte der Ehefrau von Fritz Landwehr, Brigitte, einen Blumenstrauß als Dank für ihre Unterstützung, die sie, zusammen mit der verstorbenen Alida Noß, in den 25 Jahren für ihre Ehemänner geleistet habe. - wz