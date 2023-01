110 000 Euro aus Kulturerhaltungsfond: Sonnenkinder-Projekt setzt Förderung in Namibia um

Von: Anke Seidel

Spiegelt noch heute ein Stück deutsche Kultur in Namibia: Die Namib Highschool in Swakopmund, deren Dach zurzeit saniert wird. Weil das Gebäude denkmalgeschützt ist, mussten die historisch nachempfundenen Dachziegel aus Österreich importiert werden. © SKP

Über eine Förderung von 110 000 Euro aus dem Kulturerhaltungsfonds kann sich eine Schule in Namibia freuen. Das Sonnenkinder-Projekt mit Förderern aus dem Landkreis Diepholz setzt die Sanierung um.

Landkreis Diepholz – Bildung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft: Für das Sonnenkinder-Projekt (SKP) ist genau das seit 20 Jahren Programm. 230 Patenkinder in Namibia fördert es mit Unterstützern im Landkreis Diepholz und darüber hinaus – Jungen und Mädchen, die in prekären Verhältnissen leben müssen und manchmal nicht genug zu essen haben. In der Schule bekommen sie nicht nur Bildung, sondern auch Nahrung.

110.000 Euro aus Kulturerhaltungsfonds: Namib Highschool in Swakopmund kann saniert werden

Nach Kräften setzt sich das SKP auch für Schulbausanierungen in Namibia ein. Weil das nur mit Spenden machbar ist, sind die Möglichkeiten stark begrenzt. Deshalb freut sich Arthur Rohlfing, Vorsitzender des mittlerweile 421 Mitglieder starken Vereins, über eine außergewöhnliche Unterstützung aus dem Auswärtigen Amt: Mit rund 110 000 Euro aus dem Kulturerhaltungsfonds konnte das marode Dach der Namib Highschool in Swakopmund saniert werden – ein aufwendiges Unterfangen, das kurz vor dem Abschluss steht und zu dem es keine Alternative gab, wie Arthur Rohlfing im Gespräch mit Vito Cecere als Beauftragter des Auswärtigen Amtes und der SPD-Bundestagsabgeordneten Peggy Schierenbeck feststellt: „Durch das undichte Dach sind im Medienzentrum alle Computer vom Regen durchnässt worden. Gott sei Dank konnten wir sie retten.“ 30 000 Euro hat das Sonnenkinderprojekt in dieses Medienzentrum investiert, um den Kindern den Anschluss an die moderne Bildungswelt zu ermöglichen.

Vor mehr als 100 Jahren war die Namib Highschool in Swakopmund eine deutsche Oberschule in Namibia und gilt heute als Kulturdenkmal, das ohne eine fachgerechte Sanierung unwiederbringlich verloren gewesen wäre. Genau deshalb gab es im Auswärtigen Amt grünes Licht für die 110 000 Euro. „Das ist ein Betrag im mittleren bis oberen Bereich“, erläutert Vito Cecere, der im Auswärtigen Amt als Beauftragter für Außenwissenschaftliche Bildungs- und Forschungspolitik sowie Auswärtige Kulturpolitik wirkt. Seit vier Jahrzehnten bestehe der Kulturerhaltungsfonds, so Vito Cecere. Weltweit seien bisher mehr als 3 000 Projekte unterstützt worden. Schnell und direkt werde gefördert – was Arthur Rohlfing bestätigt: „Ich fühlte mich gut aufgehoben.“

Es gehe darum, kulturelle Identitäten zu bewahren, so der Beauftragte aus dem Auswärtigen Amt: „Der Bildungsaspekt ist ganz wichtig, Bildungsbiografien mit Deutschlandbezug sind ein wichtiges Ziel.“ Es sollten „lebendige Beziehungen entstehen, von denen Deutschland auch profitiert“.