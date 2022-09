Schwere Dürre trübt Mais-Ernte im Landkreis Diepholz

Von: Fabian Raddatz

Die Mais-Pflanzen in Brockum lassen die Köpfe hängen, der Sommer war einfach zu heiß und zu trocken. © Nord-West-Media TV

Die Mais-Ernte im Landkreis Diepholz startet in diesem Jahr früh. Aufgrund der langen Trockenperiode sind die Resultate eher schlecht.

Brockum – Nach dem Sonnenaufgang ging es los auf den Maisfeldern rund um Brockum bei Diepholz (Landkreis Diepholz). Wie das Nachrichtenportal Nord-West-Media TV berichtet, hat bereits jetzt in einigen Regionen die Maisernte begonnen. Normalerweise wäre ein Erntestart Mitte bis Ende September zu erwarten gewesen.

Doch weil die teils sehr trockenen Pflanzen in den nächsten vier Wochen keine Ertragsentwicklung mehr boten und viele Landwirte auf frühen Mais umgestellt haben, wird die Pflanze bereits jetzt abgeerntet. In manchen Regionen konnten die Maispflanzen aufgrund der lang anhaltenden Trockenperiode nicht gedeihen, blieben deshalb deutlich unter ihrer sonst erreichbaren Höhe oder bildeten keine Früchte. Nicht das beste Jahr für die Maisernte, es war einfach zu trocken und zu heiß in Niedersachsen. Die aktuelle Dürre in Europa ist nach Einschätzung von EU-Experten vermutlich die schlimmste seit einem halben Jahrtausend, schreibt die Zeit.

Dürre trübt Mais-Ernte im Landkreis Diepholz: Große Maschinen unterwegs

Auf den Feldern ist an diesem Vormittag ein Maishäcksler unterwegs. Reihe für Reihe – jeweils sechs auf einmal – werden die Maispflanzen abgetragen. Die große Maschine wirft die Ernte während der Fahrt auf den Silage-Hänger eines begleitenden Ackerschleppers. Ist dieser gefüllt, geht es mit dem nächsten Fahrzeuggespann pausenlos weiter.

Drei Ackerschlepper mit Anhänger fahren neben dem Maishäcksler oder stehen wartend auf dem Acker bereit. Ernte im Pendelverkehr. Damit das reibungslos klappt, müssen die Fahrzeugführer der Erntemaschinen sehr konzentriert arbeiten, ununterbrochen die Spur korrigieren und die Geschwindigkeit anpassen. Der bei Brockum geerntete Mais wird als Futter für die Viehhaltung Verwendung finden. Auf großen Silagen wird der Mais gesammelt und mit einem Schlepper aufgefahren. So kann die Silage platzsparend gelagert werden.