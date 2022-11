Großer Andrang auf Grundversorger im Landkreis Diepholz

Von: Marten Vorwerk

Zahlreiche Grundversorger verzeichnen derzeit eine erhöhte Nachfrage. © Patrick Pleul/dpa

Energie-Unternehmen verzeichnen eine erhöhte Anzahl an Anfragen für die Grundversorgung. Ein Verbraucherschützer rät: Schnell raus aus der Ersatzversorgung.

Landkreis Diepholz – Strom- und Gaspreise steigen massiv an. Jahrelang haben Menschen nach den billigsten Anbietern gesucht, weil die Grundversorgung lange teurer war. Aktuell bekommen viele Privatkunden mehrfach Post von ihrem Anbieter und müssen Preiserhöhungen hinnehmen. Gibt es nun einen erhöhten Andrang bei den günstigeren Grundversorgern im Landkreis? Können diese alle Menschen aufnehmen, die anfragen und müssen Verbraucher bei einem Wechsel die teurere Ersatzversorgung des Grundversorgers akzeptieren?

„Bedingt durch Pleiten und Kündigungen von Verträgen durch andere Energieversorger haben wir einen spürbaren Zuwachs an grundversorgten Kunden“, schreibt zum Beispiel Bianca Lekon, Marketing-Leiterin der Stadtwerke EVB Huntetal in einer Mitteilung. Die Stadtwerke Huntetal sind Grundversorger in Diepholz.

Sie sehen sich gut aufgestellt, um den erhöhten Andrang an Verbrauchern stemmen zu können. „Wir haben alle Vorkehrungen getroffen, die es uns ermöglichen, die aus aktueller Sicht zu erwartenden Kunden, versorgen zu können“, so Lekon.

Preisänderungen zum Jahreswechsel nicht ausgeschlossen

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Preise für die Versorgung haben sie öffentlich bekannt zu geben, schreibt Lekon. Die Stadtwerke Huntetal seien verpflichtet, jeden Haushaltskunden zu diesen Bedingungen und Preisen zu versorgen. Die Preise für Strom und Erdgas wurden bei den Stadtwerken Huntetal zum 1. Oktober angepasst, schreibt Lekon. „Aktuell gehen wir davon aus, dass diese Preise zum 1. Januar 2023 stabil gehalten werden können.“ Für Strom liegen die Preise derzeit bei 47,01 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) und für Erdgas bei 17,67 ct/kWh.

Auch die EWE und SWB verzeichnen eine erhöhte Nachfrage von Privatkunden, seien dafür aber gewappnet. So schreiben es SWB-Pressesprecherin Angela Dittmer und EWE-Pressesprecher Dietmar Bücker. Die SWB ist im Landkreis nur in Stuhr und Weyhe der Grundversorger für Gas – nicht für Strom. Der Preis liegt bei 8 ct/kWh. Die EWE bietet Gas für 13,55 ct/kWh und Strom für 37,81 ct/kWh an. Bei der SWB werde es zu Preiserhöhungen zum Jahreswechsel kommen, schreibt Dittmer. Die Eon ist Grundversorger in Bassum und wollte sich zu steigenden Kundenzahlen nicht äußern.

Aktiver Wechsel in die Grundversorgung

Christian Eilers, Geschäftsführer des Verbraucher-Dienstes (VBD) in Syke, rät, bei Preiserhöhungen des Anbieters zum aktiven Wechsel in die Grundversorgung und erklärt: „Ziehen Anbieter die Preise an, können Verbraucher vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Sie fallen dann automatisch in die Ersatzversorgung des Grundversorgers in seiner Region. Sobald dort ein Begrüßungsschreiben oder Ähnliches kommt, muss man sich unbedingt damit auseinandersetzen, wie man schnell aus der teureren Ersatzversorgung in die günstigere Grundversorgung kommt.“

Das funktioniere, wenn Privatkunden eine Willenserklärung abgeben, dass sie in die Grundversorgung wollen. Dann bestehe kein Grund mehr für die teurere Ersatzversorgung. „Ob das bei allen Versorgern so einfach klappt und rechtlich immer möglich ist, kann ich nicht genau sagen“, erklärt Christian Eilers. Dittmer von der SWB schreibt: „Privatkunden können ihren Grundversorgungsanspruch geltend machen.“

Preise zwischen Ersatz- und Grundversorgung nicht immer unterschiedlich

Der VBD habe es bisher geschafft, all seine Privatkunden so schnell wie möglich aus der Ersatzversorgung in die Grundversorgung gebracht, betont Geschäftsführer Eilers. Die Preise zwischen Ersatz- und Grundversorgern seien nicht immer unterschiedlich, erklärt Eilers. Dies sei von Grundversorger zu Grundversorger anders. „Bei der EWE sind die Preise identisch“, weiß er.

Der Experte empfiehlt, „dass sich jeder Haushalt, egal in welchem Vertrag, privat Gelder zurücklegt“. Viele Versorger würden die neuen Abschläge nicht automatisch anpassen. „Daher drohen Nachzahlungen von mehreren Tausend Euro.“

Information Je nach Region ist ein anderes Energieversorgungs-Unternehmen Grundversorger. Kein Energieversorger bietet bundesweit die Grundversorgung an, sondern nur in der jeweiligen Region, in der er Grundversorger-Status besitzt. Anders als bei Sonderverträgen können sich Verbraucherinnen und Verbraucher den Grundversorger zudem nicht frei aussuchen. Durch den Wohnort ist automatisch bedingt, wer der zuständige Grundversorger ist. Im Landkreis Diepholz gibt es vier: Die Stadtwerke EVB Huntetal, die Eon, die EWE und die SWB.

Die Ersatzversorgung hat grundsätzlich eine Art Auffang-Funktion. Mit ihr stellt ein Grundversorger sicher, dass Privatkunden auch dann mit Energie beliefert werden, wenn beispielsweise ein vorheriger Lieferant ausfällt. Ersatzversorgte Kunden haben drei Monate Zeit, um einen neuen Lieferanten zu suchen. Andernfalls gehen sie dann automatisch in die Grundversorgung über.