Bassum lässt acht Haltestellen modernisieren

Von: Gregor Hühne

Barrierefrei und mit Glashäuschen: Die Fertigstellung der ausgebauten Haltestellen verzögert sich. Der Grund sind Lieferschwierigkeiten. So fehlt bei der Haltestelle Rosendiele an der Bremer Straße noch das Wartehäuschen. © Gregor Hühne

Die Stadt Bassum lässt auch in diesem Jahr acht städtische Bushaltepunkte barrierefrei modernisieren. Aktuell kommt es jedoch zu Verzögerungen bei der Fertigstellung. Die Kreiszeitung weiß, woran das liegt.

Bassum – Rund 170 Haltestellenpunkte befinden sich in der Stadt Bassum. Acht von ihnen werden jedes Jahr modernisiert, berichtet Erster Stadtrat Karsten Bödeker. Dabei stehen die Aufpflasterung der Haltestellen sowie die Herstellung der Barrierefreiheit und der Bau von gläsernen Wartehäuschen im Mittelpunkt der Arbeiten.

Das Vorhaben koste jährlich rund 300.000 Euro und laufe vorerst noch bis zum Jahr 2027. Das Geld muss Bassum aber nicht alleine stemmen. Gegenfinanziert wird das Vorhaben laut Bödeker zu rund 80 Prozent aus Fördertöpfen vom Zweckverband Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (ZVBN) und dem Land Niedersachsen.

Laut Angaben der Verwaltung müsse die Förderung der Haltestellensanierungen jedoch jedes Jahr aufs Neue beantragt werden, was auch so geschehen soll. „Wir sind gewillt, jedes Jahr dranzubleiben“, erklärt Bödeker im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Diese Maßnahmen betreffen die normalen Haltepunkte. Außerdem gibt es einen weiteren Fördertopf der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG). Daraus würden größere Einzelvorhaben umgesetzt, wie der bereits in der Vergangenheit abgeschlossene Umbau und die Neugestaltung der Haltepunkte beim Bahnhof Bassum.

Das Wartehäuschen fehlt auch für den umfangreich umgestalteten Haltepunkt an der Grundschule Bramstedt. © Gregor Hühne

Die in diesem Jahr groß angegangene Haltestelle an der Grundschule Bramstedt zählt ebenso zu den größeren Einzelvorhaben. Bei der Schule wurden unter anderem die Fahrbahn verengt, die asphaltierte Zuwegung als Einbahnschleife neugestaltet, Fahrradständer neben dem Bushaltepunkt errichtet und innerhalb der Wendeschleife eine Blühfläche angelegt sowie neue Bäumen angepflanzt.

Jetzt fehlt dort nur noch das neue gläserne Wartehäuschen. Das gilt aber auch für die übrigen ausgebauten Haltepunkte in der Stadt, schildert Bödeker. Der Grund für die Verzögerungen seien Lieferschwierigkeiten der Metallgestelle.

„Die Wartehäuschen sollten bereits aufgestellt sein, aufgrund irgendwelcher unterbrochenen Lieferketten, so der Hersteller, verzögert sich das Vorhaben voraussichtlich auf circa Ende September 2023“, teilt Hans-Jürgen Donner vom Fachbereich Ordnung und Sport mit. Donner betreut den Haltestellen-Ausbau im Rathaus. Jedes Wartehäuschen werde für jede Haltestelle in Bassum separat gefertigt beziehungsweise angepasst – entsprechend der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnisse. Grundlage für die Wartehäuschen ist laut Donner die Gestaltung der bereits am Bahnhof verbauten Modelle.

So soll sie aussehen: Eine Animation der Buswartehalle vom Typ „Bassum“. © Stadt Bassum

Die Stromkabel, wie eines am Haltepunkt Grundschule Bramstedt lose aus der Erde schaut, sind noch nicht verdrahtet, sodass dort kein Strom drauf sein sollte, so Donner. Das Kabel ist als Anschlussverbindung für das noch zu errichtende Wartehäuschen vorgesehen. Bei der Grundschule Bramstedt sind neben einer LED-Beleuchtung im Wartehäuschen sowie einer zusätzlichen LED-Straßenlaterne für den Halteplatz keine anderen Stromverbraucher geplant.

„Sollte es irgendwann dazu kommen, dass für das VBN-Gebiet Bassum eine elektronische Anzeige geplant wird, dann sind wir auf jeden Fall vorbereitet“, erklärt Donner. Eine Reklame ist aber zurzeit nicht vorgesehen.

Die Auswahl der Sanierungsflächen erfolge derweil anhand ihrer Relevanz. „Wir schauen auf Stellen, die gut frequentiert sind“, erklärt Karsten Bödeker. Die Pflege der Bushaltestellen sei auch Aufgabe der Stadt. Möglicherweise werde es dafür künftig eine zusätzliche Ausschreibung geben.

Ziel: Den ÖPNV sichtbar stärken

Das Ziel der Umbauten ist es, die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der Verkehrswende zu verbessern, erklärt Karsten Bödeker. Im Zuge dessen sei es von der Stadt auch gewollt, dass Busse auf der Straße halten und nicht in eigenen Haltebuchten. Das werde bei Haltestellenausbauten mit berücksichtigt, so der Erste Stadtrat. „Für uns ist es ganz wichtig, den ÖPNV sichtbar zu stärken.“