Die Meistertaube aus Gessel

+ © Walter, Michael Bild oben: Zweimal täglich steigt der 80-jährige Richard Weltz immer noch in seinen Taubenschlag. Bild links: Richard Weltz’ Meister-Taube. Der erste Preis beim Nationenflug ist für ihn die Kirsche auf dem Sahnehäubchen eines langen Züchterlebens. © Walter, Michael

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michael Walter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Richard Weltz ist 80 und hat in seinem langen Leben als Taubenzüchter schon so einiges gewonnen. Einen Deutschen Meisertitel noch nicht - bis jetzt: Beim Nationenflug war sein Tier am schnellsten.

Gessel – Weil am Rhein: Das ist so ziemlich die südwestlichste Ecke Deutschlands. Gleich gegenüber am anderen Ufer liegt Basel. Mit dem Auto braucht man von da bis Syke laut Google Routenplaner gute acht Stunden. Mit dem Zug ebenfalls. Die Meister-Taube von Richard Weltz hat die Strecke in sechseinhalb geschafft.

Okay: Luftlinie ist der Weg auch noch mal knapp 200 Kilometer kürzer. Aber trotzdem. Auf die Entfernung vom Auflass bis zum heimischen Taubenschlag runtergerechnet, hat das Tier eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 1,5 Kilometer pro Minute gehalten – und mit dieser Leistung den Nationenflug der Regionalverbände gewonnen. Als schnellste von insgesamt 4206 Brieftauben aus 261 Schlägen.

„Da schlägt das Züchterherz höher“, strahlt Richard Weltz. Der 80-Jährige züchtet seit seiner Jugend Brieftauben und hat auf regionaler Verbandsebene alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, das meiste davon sogar mehrfach. Aber so einen waschechten Deutschen Meister hatte er bisher noch nicht. „Das ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen eines langen Züchterlebens“, lacht er.

Taubenzüchten – das liegt Richard Weltz quasi in den Genen. Schon bei seinem Großvater hatte er das kennengelernt. Das war noch im Zweiten Weltkrieg im damaligen Westpreußen. Weltz ist Jahrgang 1943. Nach Flucht und Vertreibung landete die Familie in Wachendorf. „Und mit das Erste, was mein Vater damals gebaut hat, war ein Taubenschlag. Ich hab da immer mit rumgewurschtelt.“

Mit 15 im Brieftaubenzüchterverein

Mit 15 trat er in den Syker Brieftaubezüchterverein „Eilbote“ ein. „Die Alten hatten mich da schon ein bisschen komisch angeschaut: Was will der junge Bursche denn hier? Aber ich bin immer gut unterstützt worden. Für den jungen Richard Weltz war das damals eine kernige Zeit. Auf dem Moped-Sozius ist er zu den Einsätzen mitgenommen worden, erzählt er. „Und zu vielen anderen sind wir damals auch noch mit der Bahn gereist.“ Die Tauben im Gepäckabteil. „Das war schön“, sagt er, und meint damit vor allem die Kameradschaft, die er erlebt hat.

+ Bild oben: Zweimal täglich steigt der 80-jährige Richard Weltz immer noch in seinen Taubenschlag. Bild links: Richard Weltz’ Meister-Taube. Der erste Preis beim Nationenflug ist für ihn die Kirsche auf dem Sahnehäubchen eines langen Züchterlebens. © Walter, Michael

Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, sagt das Sprichwort. Bei Richard Weltz ist es eher umgekehrt. Der Taubenschlag bei Weltz’ hinterm Haus steht seit 1965. So lange lebt er jetzt schon in Gessel. „Wo ist die Zeit nur geblieben?“ Mindestens zweimal täglich krabbelt er da noch hoch und versorgt seine Tiere. Was ihm nach mehreren Beinoperationen sichtbar schwerer fällt als früher. Aber er macht das immer noch gern, und es stellt für ihn keine Belastung dar, sagt er. Er denkt darüber nach, die Treppe zum Taubenschlag demnächst durch einen Lift ersetzen zu lassen.

Wie bekommt man so eine Meister-Taube? Gibt es ein Patentrezept? „Ich lass die Tiere morgens ‘ne Stunde raus. Dann sind die nur unterwegs. Danach kriegen sie ihr Futter, und dann abends noch mal raus“, erklärt er. „Das ist deren Training. Und da kann man ja schon sehen, wie sie sich bewegen, ob sie in Form sind oder nicht.“

Klar: Um eine gute Brieftaube von einer schlechten unterscheiden zu können, braucht es schon noch ein bisschen mehr. Aber ebenso klar ist: Richard Weltz lässt sich da auch nicht unbedingt in die Karten blicken. Züchtergeheimnis.

Die Liebe zu den Tieren

Aber was fasziniert ihn überhaupt so am Taubenzüchten? „Liebe zu den Tieren“, fällt Richard Weltz als erstes dazu ein. Und dann mit ein bisschen Nachdenken: „Es beruhigt einen, wenn man auf dem Taubenschlag ist und die Tiere um einen herumschwirren. Dann setzen sie sich auf meine Hand oder meinen Kopf und wollen ‘ne Erdnuss. Und wenn ich dann wieder runterkomme, bin ich völlig entspannt.“

Aus gesundheitlichen Gründen hat Richard Weltz sein Hobby schon stark eingeschränkt. Über 100 Tauben hat er in Spitzenzeiten mal gehabt. Aktuell sind es noch gut 60. Wie lange will Weltz das noch machen? „Bis es nicht mehr geht“, sagt er. Und mit einem Blick auf seine Gehhilfe: „Das raten mir übrigens auch die Ärzte.“