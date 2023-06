Die Kreisverwaltung ist weiblich

Von: Anke Seidel

Christina Runge © Anke Seidel

Die Kreisverwaltung ist fest in weiblicher Hand. Zwei Drittel der Mitarbeiter sind Frauen, die aber vor allem in Teilzeit arbeiten.

Landkreis Diepholz. Mit mehr als 1 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist der Landkreis Diepholz einer der größten Arbeitgeber in der Region. Wie Gleichstellungsbeauftragte Christina Runge am Montag im Kreistag erläuterte, ist die Kreisverwaltung vor allem in weiblicher Hand: Zwei Drittel der Beschäftigten sind Frauen, die aber zumeist in Teilzeit arbeiten. Die Analyse zeigte aber auch, dass etwa die Hälfte der Führungskräfte bis 2031 in Pension gehen wird – es besteht also Handlungsbedarf.

Gleich drei Gleichstellungsberichte präsentiert Christina Runge während der Kreistagssitzung in der Haupt- und Realschule Twistringen. Sie spiegeln die Struktur der Jahre 2019 bis 2021 und beleuchten auch die Zusammensetzung des obersten politischen Gremiums im Landkreis Diepholz, des Kreistags.

20 Frauen im Kreistag

Der Jahresvergleich stellt klar, dass die Zahl der weiblichen Kreistagsabgeordneten zwar um vier gestiegen ist, aber mit nunmehr 20 Politikerinnen nicht mal die Hälfte der insgesamt 62 Abgeordneten umfasst. Beeinflussbar ist genau das nur von den Parteien – sie stellen die Kreistagskandidaten und -kandidatinnen auf – sowie letztendlich von den Wählern.

An der Spitze der Kreisverwaltung stehen Landrat Cord Bockhop sowie sein Stellvertreter im Kreishaus, der Erste Kreisrat Jens-Hermann Kleine. Dazu gehören mit Ulrike Tammen und Britta Korfage nun auch zwei Kreisrätinnen. Dann folgen in der Verwaltungsstruktur insgesamt 28 Fachdienstleitungen, von denen mittlerweile sechs (zuvor vier) mit Frauen besetzt sind. Die Ebene darunter bilden die 70 Teamleitungen. Davon sind immerhin 32 Frauen – im Saldo gibt es also sechs männliche Teamleiter mehr.

Eine völlig andere Struktur zeigt sich bei den insgesamt 455 Teilzeitbeschäftigten: 397 Frauen haben diese Beschäftigungsform gewählt – aber nur 58 Männer. Sowohl ihr als Gleichstellungsbeauftragte, betont Christina Runge, als auch dem Landrat sei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf enorm wichtig. Deshalb würden Elternzeitgespräche im Kreishaus ausdrücklich auch mit den Vätern geführt. Aber: Von den aktuell 66 Mitarbeitenden in Elternzeit sind demnach 55 Frauen und nur elf Männer.

Der Nachwuchs fehlt

Andererseits ist mehr als die Hälfte (exakt 54 Prozent) der Landkreis-Mitarbeiter älter als 50 Jahre. 38 Führungskräfte (Team- und Fachdienstleitungen) werden in den kommenden acht Jahren in den Ruhestand gehen. Eine große Herausforderung für die Kreisverwaltung, die in Zeiten des Fachkräftemangels die nächste Führungsgeneration aller Voraussicht nach aus sich selbst generieren muss. Eine Strategie dafür haben Verwaltungsführung und Gleichstellungsbeauftragte bereits entwickelt und über Interviews mit den Fachdienstleitungen schon geeignete Mitarbeiter im Blick, die über Weiterbildungsmaßnahmen für eine Führungsaufgabe qualifiziert werden könnten – wenn sie das wünschen.

Mehrheit für Jobticket

In einem weiteren Tagesordnungspunkt des Kreistags ging es um die Mobilität im besten Sinne des Wortes. Die Tarifbeschäftigten des Landkreises Diepholz erhalten künftig einen Zuschuss zum Deutschland-Ticket: 20 Euro pro Monat als übertarifliche Leistung – sprich als Jobticket. Das hat der Kreistag am Montag in Twistringen mit großer Mehrheit beschlossen. Allein die AfD sah das Angebot kritisch und enthielt sich am Ende in der Abstimmung.

Landrat Cord Bockhop wertete das Job-Ticket als Beitrag zur Mitarbeiterzufriedenheit. Genau den würde man auch gerne den Beamten in der Kreisverwaltung anbieten. Aber dagegen spricht geltendes Recht: „Eine Bezahlung über die Besoldung hinaus ist nicht zulässig“, erfuhren die Sitzungsteilnehmer in Twistringen.

Deshalb will der Landkreis als Arbeitgeber nun Wege finden, in welcher Form er – mit rechtlicher Absicherung – auch seinen verbeamteten Mitarbeitern einen Zuschuss gewähren könnte und in welcher Höhe. Dazu bedarf es in jedem Fall der Genehmigung des Niedersächsischen Innenministeriums im Einvernehmen mit dem Niedersächsischen Finanzministerium, stellt der Landrat im Kreistag dar.