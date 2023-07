Bundesstraße 6 neu nicht vor 2030

+ © Landesvermessungsämter Niedersachsen und Bremen Gelähmte Großprojekte: Berlin hat seinen Flughafen, Stuttgart seinen Bahnhof und Bremen seine Straßenbauprojekte. Unterhalb eines Generationenzeitraums scheint kaum mehr etwas umsetzbar. © Landesvermessungsämter Niedersachsen und Bremen

Die Handelskammern in Hannover und Bremen werfen dem Bremer Senat Blockade des Straßenbauprojekts vor.

Landkreis Diepholz/Stuhr – Seit fast 15 Jahren laufen die Planungen für den Bau der Bundesstraße 6 neu (B 6 n) zwischen Bremen-Huckelriede und Stuhr-Brinkum.

Die Industrie- und Handelskammern (IHK) Hannover und Bremen fordern nun die zügige Umsetzung des Baus der Verbindungsstraße. Gleichzeitig werfen sie der Bremer Landesregierung Verschleppung und Blockade des Projekts vor.

Seit Jahrzehnten ist die bestehende Bundesstraße B 6 (Kattenturmer Heerstraße) zwischen Stuhr und Bremen ein Nadelöhr. „Planung und Umsetzung der entlastenden B 6 n könnten heute schon lange abgeschlossen sein“, teilt die Handelskammer mit und erklärt: „Die Wirtschaft in der Region fordert endlich eine zügige Umsetzung.“

Jeden Tag befahren mehr als 21 .000 Fahrzeuge die B 6 (Kattenturmer Heerstraße) bis zur Einmündung Autobahnzubringer Arsten/Neuenlander Straße. Auf Bremer Seite ist die einspurige Verkehrsführung seit Jahren durch Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo-30 sowie nächtliche Sperrungen für den LKW-Verkehr eingeschränkt. Dies mache laut IHK umweltschädliche Umfahrungen insbesondere über die ohnehin belasteten Routen A 1 oder B 75/Huchting erforderlich, moniert die Handelskammer.

Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass die Entwicklung einer ganzen Region blockiert wird, weil der politische Wille bei diesem Verkehrsprojekt fehlt.

Die B 6 n stehe zwar seit dem Jahr 2017 mit hohem Bedarf im Verkehrswegeplan des Bundes. Aus Sicht der Wirtschaft fehle allerdings – insbesondere auf Bremer Seite – der politische Wille zu einer zügigen Umsetzung, so die IHK. „Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass die Entwicklung einer ganzen Region blockiert wird, weil der politische Wille bei diesem Verkehrsprojekt fehlt. Pendler, Anwohner und Gewerbetreibende leiden hier gleichermaßen“, teilt Maike Bielfeldt mit, Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover.

Der IHK-Wirtschaftsausschuss Diepholz habe sich dazu jüngst beim Unternehmen Hellmut Springer in Stuhr einstimmig positioniert: Die Unternehmer aus dem Landkreis rufen dazu auf, dass die Bremer Politik endlich den Weg für die B 6 neu frei macht und damit die Entwicklung der Region nicht weiter ausbremse. „Die B 6 neu muss jetzt endlich angepackt werden“, appelliert auch Ludolf Roshop, Vizepräsident der IHK Hannover und Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses für den Landkreises Diepholz.

Einen Hoffnungsschimmer gebe die geänderte Planungshoheit bei Bundesfernstraßen, die mittlerweile stärker beim Bund und dessen ausführender Autobahn-Gesellschaft Deges liegt.

Und auch die Handelskammer Bremen fordert ein entschlossenes und zügiges Vorgehen. Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger betont: „Mit der B 6 neu würde der Autobahnringschluss um Bremen im Zuge der Autobahn 281 (A 281) komplettiert und das regionale Verkehrssystem in Richtung Stuhr und weiter in Richtung Osnabrück und Ruhrgebiet spürbar verbessert.“ Dies sorge für Lärmentlastung von Bremer Wohngebieten, für kürzere Fahrzeiten und -wege sowie für eine bessere Erschließung von bestehenden und dringend benötigten neuen Gewerbegebieten im Verflechtungsraum des Bremer Südens, so die Bremer Handelskammer.

Bremer Senat betont Projekt-Befürwortung

Der Bremer Senat habe sich „über alle Legislaturperioden hinweg stets für eine Realisierung der B 6 n eingesetzt“, teilt Jan Scheve, Referatsleiter bei der Senatorin für Bau und Mobilität, auf Anfrage der Kreiszeitung mit.

Um die B 6 neu voranzubringen, habe sich Bremen laut Scheve aufgrund des Zusammenhangs von B 6 n und des Bauabschnitts 2/2 der A 281 zunächst darauf konzentriert, den Abschnitt 2/2 zur Bauausführung zu bringen. Diese Maßnahme befinde sich mittlerweile seit Dezember 2020 im Bau.

Von einer Verzögerungs- beziehungsweise Blockadepolitik Bremens zu sprechen, entbehrt in diesem Zusammenhang jeglicher Grundlage.

Im Zuge der Reform der Auftragsverwaltung des Bundes hat Bremen seine Bundesfernstraßen an den Bund abgetreten. Für den Ausbau zuständig sei seit 1. Januar 2021 die Autobahn-Gesellschaft des Bundes, die damit auch die Steuerung des Projektes übernommen habe.

„Mit der zwischenzeitlich begonnenen Bauausführung des BA 2/2 der A 281 sei noch in der Zuständigkeit Bremens die Voraussetzungen dafür geschaffen, die B 6 n stärker voranbringen zu können“, so der Sprecher. „Von einer Verzögerungs- beziehungsweise Blockadepolitik Bremens zu sprechen, entbehrt in diesem Zusammenhang jeglicher Grundlage und kann seitens Bremens nur entschieden zurückgewiesen werden“, erklärt Scheve. Vielmehr sei es so, dass sich der Bremer Senat weiterhin im Rahmen von Abstimmungsgesprächen mit dem Bund für die „schnellstmögliche Realisierung der B 6 neu einsetzt“ und dabei die von der Bürgerschaft bereits mehrfach beschlossene Bremer Vorzugsvariante für die Realisierung der B 6 n (Untertunnelung des Flughafens) vertrete.

Einen Ausblick auf die mögliche Fertigstellung gewährt derweil die Autobahn-Gesellschaft Deges auf ihrer Internetseite: „Mit einer Verkehrsfreigabe vor dem Jahr 2030 ist nicht zu rechnen.“