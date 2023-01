„Wir müssen jede Lieferung kürzen“: Blutreserven im kritischen Bereich

Von: Gregor Hühne

Teilen

Blutspender gesucht: Im Landkreis Diepholz ist der Bedarf höher als das Spende-Aufkommen. © Gregor Hühne

Auch im Landkreis Diepholz gehen die Blutreserven zur Neige. Trotz der stets „starken Blutspendenbereitschaft im Landkreis“, wie DRK-Leiterin Ulrike Hirth-Schiller lobt, klafft eine Lücke bei den Blutreserven. Absehbar könnte sich die Situation noch zuspitzen.

Landkreis – Auch im Landkreis Diepholz gehen die Blutreserven zur Neige. Zu wenige Spender stehen dem Bedarf der Kliniken gegenüber. Die Politik diskutiert nun einen leichteren Zugang zum Blutspenden für homosexuelle Männer und andere Gruppen. Eine Chance, die nicht ohne Risiko ist, sagt die Wissenschaft.

Trotz der stets „starken Blutspendenbereitschaft im Landkreis“, wie DRK-Leiterin Ulrike Hirth-Schiller lobt, klafft eine Lücke bei den Blutreserven. „Im Landkreis Diepholz hatten wir 14.794 Blutspender im Jahr 2022, gebraucht hätten wir aber fast 16.000“, sagt Markus Baulke, Bereichsleiter des Blutspendedienstes. In 2021 lag die Zahl noch bei 16.619 Spendewilligen, doch auch da habe das Aufkommen „ein Stück hinter dem Bedarf“ gelegen. In ganz Deutschland werden täglich rund 7.000 Liter Blut benötigt.

Die Kliniken im Landkreis entscheiden, wie viel Bedarf sie täglich beim Blutspendedienst anmelden. Die Blutreserven seien kritisch gering. „Wir sind unter dem Mindestbestand, wir müssen jede Lieferung kürzen“, sagt Baulke. Seit drei Monaten blieben die Spender weg. „Zu den Terminen, die wir anbieten, kommen weniger Menschen, nicht nur in Diepholz, sondern flächendeckend, mit einigen Ausnahmen“, so der Bereichsleiter.

Blutgruppen-Barometer: Die Bestände des DRK Blutspendediensts Nord-Ost sind teilweise kritisch. © DRK-Blutspendedienst

Absehbar könnte sich die Situation noch zuspitzen. „Die Grippe geht wieder, die Krankenhäuser werden dann vieles nachholen“, so Baulke. Eigentlich müsse jetzt ein Puffer für mögliche Katastrophenfälle aufgebaut werden, wie er alle paar Jahre eintrete. Dafür müsse sich das Spendenaufkommen strukturell steigern.

Während der Pandemie sei vieles ins Wanken geraten. „Im ersten Coronajahr waren sehr viele Blutreserven da“, so Baulke. Die Krankenhäuser verschoben Operationen und Therapien, brauchten daher weniger Blut. Als dann wieder Belegbetten frei wurden, holten die Krankenhäuser alles nach. „Von einer Woche auf die nächste entstand ein wahnsinniger Bedarf.“ Da die Präparate nicht unendlich halten, sei die Planbarkeit „völlig verloren gegangen“.

Die kurze Haltbarkeit von Blutspenden stellt eine ständige Herausforderung dar. Vollblutspenden (halber Liter) werden immer zeitnah verteilt. Blutplättchen seien vier Tage haltbar, Rote Zellen 49 Tage und Blutplasma könne quasi dauerhaft eingefroren werden, so Baulke. „Krankenhäuser nehmen kein Blut älter als zwei Wochen.“

Bluttransfusionen: Sicherheit mit Risiken

„Grundsätzlich wird jede Blutspende im Labor untersucht – auch bei Mehrfachspendern“, versichert Baulke. Die Blutspenden aus dem Landkreis werden in Springe geprüft. Auf drei Etagen untersuchen die Mitarbeiter des Blutspendedienstes dort das Blut per PCR-Test auf verschiedene Erreger. „Früher dauerte eine HIV-Untersuchung zwei bis drei Wochen, bis der Nachweis vorlag. Heute ist das in 10 bis 14 Tagen nach einer Infektion möglich“, vergleicht Baulke. Jedoch ist ein sofortiger Nachweis nicht machbar.

„Auch wenn jede Spende untersucht wird, ist es nicht hundertprozentig sicher“, so Baulke. Deswegen gibt es den Blutspendebogen, die sogenannte zweite Sicherheitssäule. „Da müssen wir vertrauen, dass der Spender wahrheitsgemäß ankreuzt“, sagt Baulke. Im Arztgespräch werden zusätzlich Risikogruppen ausgeschlossen beispielsweise, wenn jemand in einem Malariagebiet war.

Dennoch gebe es keinen Grund zur Sorge. Ansteckungen über Erreger im Spenderblut seien extrem selten. „Ich bin seit zwölf Jahren im Blutspendedienst, seit dem hat es keinen Fall gegeben“ von dem er wisse, beruhigt Baulke.

Würde so etwas passieren, würde es groß durch die Presse gehen. Beispielsweise gab es laut dem Bereichsleiter vor zwei Jahren einen Malariafall in Österreich. Ein Blutspender hatte dort auf dem Ankreuzbogen nicht angegeben, dass er sich kurz zuvor in einem Malariagebiet aufhielt. Später starb eine Frau an seiner Blutspende.

Letztlich entscheidet das Paul-Ehrlich-Institut

Wer unter welchen Bedingungen Blut spenden darf, entscheidet das Paul-Ehrlich-Institut anhand von Risiko-Wahrscheinlichkeiten. Beispielsweise dürfen heterosexuelle Menschen, die mehr als zwei Sexualpartner in den letzten zwei Monaten hatten, kein Blut spenden. Homosexuelle Männer, die in den letzten vier Monaten mehr als einen Sexualpartner hatten, dürfen ebenfalls nicht spenden und zählen zur Risikogruppe. Die Regelung für Homosexuelle wurde 2022 von zwölf Monaten abgesenkt.

In der Diskussion steht nun, ob Männer, die öfters Sex mit unterschiedlichen Männern haben, beim Blutspenden diskriminiert werden. Jedoch: „Es sind sich alle Mediziner einig, dass die HIV-Infektionsquote beim Sex homosexueller Männern höher ist als im heterosexuellen Bereich“, gibt Baulke zu bedenken. Auch DRK-Chefin Hirth-Schiller begrüßt jede Regelung, die es ermöglicht, dass Menschen mehr Blut spenden. Aber, „wir tun gut daran, die Kriterien den Experten vom Paul-Ehrlich-Institut zu überlassen.“ Es gehe da um Wahrscheinlichkeiten, die das Institut bewerte und das sei „wichtig und richtig“.