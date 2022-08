Eine Silberhochzeit war der Auftakt für das Jubelpaar

Von: Harald Bartels

Teilen

Ihre diamantene Hochzeit feiern Christa und Wilhelm Baae am Mittwoch. © Bartels

Sulingen – Ihre diamantene Hochzeit feiern am heutigen Mittwoch Christa und Wilhelm Baae aus Sulingen. Ehejubiläen haben für das Paar eine besondere Bedeutung – lernten sie sich doch bei einem solchen kennen.

Im Jahr 1956 habe er als 17-Jähriger seine aus Sulingen stammende Mutter zur Silberhochzeit ihres Cousins im Varreler Ortsteil Schäkeln begleitet, erinnert sich Wilhelm Baae. Dort habe er ein junges Mädchen getroffen, die zwei Jahre jüngere Christa Wiegmann aus Groß Lessen. Nach Sulingen kam er 1957: „Ich bin die dritte Generation meiner Familie, die zwischen Eimbeckhausen und Sulingen wechselte.“ Sein Großvater sei aus dem heute zu Bad Münder gehörenden Dorf als Lehrer nach Nordsulingen gekommen, wo seine Mutter zur Welt kam. Sie zog es später zurück an den Deister, wo Wilhelm Baae 1939 geboren wurde.

Seine Verlobung feierte das Paar 1960, und 1962 wurde es in der Sankt-Nicolai-Kirche in Sulingen getraut – „von Pastor Friedrich Penshorn, der meine Frau auch schon konfirmiert hat“, sagt Wilhelm Baae. Hier wurden auch die beiden Töchter Kathrin, geboren 1971, und Julia, geboren 1980, getauft.

Große Hochachtung voreinander

In 60 Jahren Ehe habe es auch Meinungsverschiedenheiten gegeben, räumt Wilhelm Baae ein – aber seine Frau habe ihm immer den Rücken freigehalten, sowohl für die berufliche Tätigkeit als selbstständiger Architekt und Bauingenieur als auch für seine ehrenamtlichen Aufgaben. Davon gab es einige, ob als Mitglied des Sulinger Stadtrates von 1974 bis 2006, als Vorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Sulingen von 1979 bis 2004 oder als ehrenamtlicher Richter am Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg von 1989 bis 2003. Der wichtigste Faktor dabei: „Wir haben beide große Hochachtung voreinander“, betont Wilhelm Baae.

In der Freizeit seien beide gerne und oft verreist – „wir lieben den Schwarzwald.“ Die häufigsten Ziele seien Sankt Blasien und Reit im Winkl gewesen, denn „es passte alles da“, stellt Wilhelm Baae fest. Gerne hätten sie beide auch gekegelt, wenn auch jeweils in eigenen Clubs. „Wir sind immer noch Mitglied, aber nicht mehr aktiv.“ Auch das Reisen unterbleibt mittlerweile, aber „wir sind gerne zuhause“, bekräftigt Christa Baae. Dafür stünden andere Dinge im Vordergrund, etwa die Vorfreude auf die geplante Hochzeit der ältesten Enkeltochter oder die Einschulung des jüngsten der vier Enkelkinder. Überhaupt spielt die Familie eine wichtige Rolle: „Unsere Töchter haben uns nie im Stich gelassen, dafür sind wir sehr dankbar“, hebt Wilhelm Baae hervor und ergänzt lächelnd: „Und sie haben uns Schwiegersöhne beschert, die das akzeptieren.“

Für den heutigen Ehrentag des Diamant-Paares haben sich Pastorin Juliane Worbs und Bürgermeister Patrick Bade als „offizielle“ Gratulanten angekündigt. Am Abend wird zur Feier des Tages im engsten Familienkreis auswärts gegessen. Eine größere Feier ist diesmal nicht geplant. Allerdings versichert Wilhelm Baae: „Meine Frau war immer eine sehr gute Tänzerin.“