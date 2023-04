Zuschuss reicht nicht

Von: Anke Seidel

Energie sparen hat absolute Priorität: Landrat Cord Bockhop und Kreisrätin Britta Korfage wissen, dass die Heizkosten um 5,5 Millionen Euro steigen. © Anke Seidel

Landkreis Diepholz. Explodierende Energiepreise sind auch für den Landkreis Diepholz ein Problem. Aktuell muss er mit Mehrkosten von 5,5 Millionen Euro rechnen – nur für die Heizung. Der Grund: Der Landkreis ist zu einer öffentlichen Ausschreibung verpflichtet.

Deshalb ist der Zuschuss aus Hannover, sprich die Gewährung von Billigkeitsleistungen für Heizkosten und Kosten für Mittagsverpflegung, zwar eine Unterstützung für den Landkreis als Schulträger. Aber die Zuwendung deckt bei Weitem nicht die Mehrkosten von mehr als fünf Millionen Euro ab. Das erläuterten Landrat Cord Bockhop und Kreisrätin Britta Korfage am Freitag während eines Pressegesprächs.

1,56 Millionen Euro hat der Landkreis aus Hannover erhalten, rechnet Britta Korfage vor. 1,7 Millionen Euro sind an die Kommunen im Landkreis Diepholz geflossen, die in der Regel Träger der Grundschulen sind. Zum Vergleich: Insgesamt 131 Millionen Euro hat das Land Niedersachsen für die besagten Billigkeitsleistungen zur Verfügung gestellt.

Der Energiekostenzuschuss sei nicht dafür gedacht, so betonen der Landrat und die Kreisrätin, den Preis für das Mittagessen in der Schule zu senken. Der Landkreis subventioniere diesen Bereich bereits, stellt Cord Bockhop klar: „Wir stellen den Caterern in unseren Schulen die Küche und andere Räume unentgeltlich zur Verfügung.“ Damit trage der Landkreis auch die Heizkosten.

Wobei es bei der Mittagsverpflegung in den Landkreis-Schulen unterschiedliche Konzepte und individuelle Lösungen gibt: Stichprobenartig hat Kreisrätin Britta Korfage überprüft, ob angesichts der gestiegenen Lebensmittelpreise auch die Preise für die Mittagsverpflegung steigen. „An drei befragten Schulen gibt es keine krisenbedingte Erhöhung“, berichtet die Kreisrätin.

Zur Abfederung der enormen Energiepreissteigerungen unterstützt das Land auch die Kindertagesstätten und die Tagespflegepersonen mit einem Zuschuss. Insgesamt seien 47,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden, so Britta Korfage, von denen 1,28 Millionen Euro an den Landkreis Diepholz geflossen seien: „Das Geld haben wir komplett ausgeschüttet.“ Will heißen: Pro Kind sind kreisweit rund 130 Euro zur Verfügung gestellt worden.