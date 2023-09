Zivilcouragepreis für Lisa Beeger

Von: Anke Seidel

Lisa Beeger (vorn, Mitte) hat – für sie selbst völlig überraschend – den Zivilcouragepreis erhalten. Kreistagsvorsitzende Susanne Cohrs (l.) und Landrat Cord Bockhop gratulieren. © Anke Seidel

Eine 32-jährige Weyherin hat die Festnahme von Sprayern ermöglicht - in dem Wissen: „Weggucken ist keine Option“

Landkreis Diepholz. Mit dem Zivilcouragepreis des Landkreises Diepholz ist Lisa Beeger aus Kirchweyhe ausgezeichnet worden – nur Augenblicke nach dem einstimmigen Kreistagsbeschluss, ihr den mit 1 000 Euro dotierten Preis zu verleihen. Die 32-Jährige hatte durch ihr aufmerksames, verantwortungsbewusstes Verhalten dazu beigetragen, dass die Polizei zwei Sprayer während ihrer Tat festnehmen konnte.

Landrat Cord Bockhop überreichte der Weyherin die Auszeichnung. Sie selbst berichtete, was sich ereignet und wie sie sich verhalten hatte. Der Kreistag spendete Beifall, als Lisa Beeger betonte: „Jeder kann die Welt ein bisschen besser machen. Und an meinem Beispiel sieht man ja, dass man gar nicht viel tun muss. Weggucken ist keine Option.“

Ihr Ehemann engagiert sich ehrenamtlich in der Feuerwehr und daher kennt sie die Maxime: „Lieber einmal mehr Hilfe rufen als einmal zu wenig.“ Denn das könne im schlimmsten Fall Menschenleben kosten.

In diesem Fall ging es um eine Sachbeschädigung, die durch das besonnene Eingreifen der Weyherin gestoppt werden konnte. Gemeinsam mit ihrem Mann hatte sie am Tatabend, dem 4. Juni 2022, auf der Terrasse ihres Grundstücks in Kirchweyhe gesessen. Hinter dem Garten des Paares verläuft ein Trampelpfad, der direkt zur KGS Kirchweyhe führt. „Ich konnte nichts sehen, nur hören“, berichtet die 32-Jährige.

„Du, die sprühen da was!“

Doch was sie hört, macht sie stutzig: „Es war ein Geräusch, als wenn Fahrräder ins hohe Gras geworfen werden.“ Nur Augenblicke später hört Lisa Beeger ein verdächtiges Klacken wie von der Kugel in einer Spraydose, danach Sprühgeräusche. Sie schleicht zur Mauer, die das Grundstück begrenzt, und ist sich sicher: „Du, die sprühen da was!“, erklärt sie ihrem Mann.

Einerseits will die junge Frau etwas tun, andererseits ist ihr klar: „Hingehen ist auch keine Option“, denn die Täter würden ja sofort flüchten. Deshalb ruft Lisa Beeger die Polizei in Leeste an und schildert dem diensthabenden Beamten die Situation. „Er hat mich gefragt, ob ich sicher bin“, erinnert sich die Weyherin an das Telefongespräch. Als sie bejaht, rücken zwei Streifenwagen Richtung KGS aus.

„Wir haben die ganze Zeit telefoniert“, erinnert sich Lisa Beeger an das Gespräch mit dem Beamten auf der Wache. Sie klärt den Mann über die Gegebenheiten vor Ort auf, schildert ihm auch denkbare Fluchtmöglichkeiten der Unbekannten – bis der Beamte festgestellt habe: „Ich glaube, meine Kollegen sind eingetroffen.“

Vom Garten aus habe sie die Streifenbeamten vor Ort gesehen, erinnert sich Lisa Beeger, und ihnen Handzeichen gegeben. Wenig später haben die Polizisten zwei Jugendliche gefasst, die gerade eine Garage besprühen. Spraydose, Vorlagenheft und Mobiltelefon können sichergestellt werden.

Als sich die Lage beruhigt hat, schauen Lisa Beeger und ihr Mann nach dem Rechten, denn sie haben eine der Garagen gemietet. Und müssen feststellen: Ausgerechnet an ihrer haben die Graffiti-Sprayer ihr Werk begonnen. Lisa Beeger ist froh, rechtzeitig die Polizei gerufen zu haben. „Eigentlich habe ich ja nichts Großes gemacht“, wundert sich die 32-Jährige darüber, dass ausgerechnet sie den Preis gewonnen hat. „Da hätte ich eigentlich etwas Größeres erwartet.“

