Mehr Adler – weniger Hühner

Alexander Munke und seine Ehefrau Friederike wollen Menschen in Alltag und Beruf stärken. Das Paar lebt in Hannover. © Privat

Als „Entertrainer“ will Alexander Munke für mehr Adler in Betrieben sorgen. Was das bedeutet, verrät er im Interview. Die Fragen stellte Anke Seidel.

Herr Munke, Sie wollen in Ihren Seminaren Führungskräfte zu „inspirierenden Zukunftsgestaltern“ entwickeln und damit zur unverzichtbaren Mitarbeiter-Zufriedenheit, kurz zum Erfolg eines Unternehmens, beitragen. Da stellt sich zunächst natürlich die Frage: Welche Kardinalfehler machen denn schlechte Führungskräfte?

Mangelnde Kommunikation! Die erfolgreiche Führungskraft sucht bestmöglich das persönliche Gespräch zu den Mitarbeitern, gerade im Bereich Zwischenmenschlichkeit und Kommunikationsfähigkeit. Das persönliche Interesse aneinander in einem Unternehmen ist wichtig für das Miteinander. Das Gespräch auch unter vier Augen muss immer wiederkehrend sein. Ganz wichtig ist dabei: Lösungsorientiert, angebotsorientiert, zukunftsorientiert und positiv formuliert zu kommunizieren! Führungskräfte müssen deutlich machen: Ich bin nicht hier, um die Mitarbeiter zu kritisieren, sondern sie in ihrer Weiterentwicklung und ihrem Weiterlernen, also in ihrer Selbstoptimierung, zu begleiten und zu unterstützen.

Welche Folgen hat schlechte Kommunikation für die Mitarbeiter und ihre Motivation?

Erstens: Die Mitarbeiter fühlen sich nicht ernst genommen, und im zweiten Schritt: Sie fühlen sich nicht verantwortlich. Sie werden sozusagen zum „Abarbeiter“ und machen Dienst nach Vorschrift. Eine weitere Folge ist mangelnde Identifikation mit dem Unternehmen, dadurch sind die Mitarbeiter keine Marken-Botschafter. Ein Marken-Botschafter trägt nicht nur zum Erfolg des Unternehmens bei, sondern er rekrutiert auch weitere Mitarbeiter und somit neue Marken-Botschafter. Entscheidend dafür ist die gute Schwingung im Team.

Sie sind fasziniert vom König der Lüfte, dem Weißkopf-Seeadler, und propagieren deshalb als Erfolgsprinzip intuitives Handeln, Geduld und eine Fokussierung auf das Wesentliche. Was können wir vom Adler lernen?

Der Weißkopf-Seeadler hat ein „helles Köpfchen“ und wachsame Augen. Das wachsame Auge ist wichtig für die Abläufe im Betrieb. Drittes Merkmal ist der starke Schnabel des Adlers mit positiver und zielführender Sprache! Das vierte Merkmal sind seine kräftigen Fänge – also im übertragenen Sinne Hände, die kräftig zupacken.

Der Weißkopf-Seeadler ist in der Lage, in großer Höhe zu fliegen – ohne Selbstzweifel hoch hinaus! Adler stürzen sich mutig ins kalte Wasser! Sie vertrauen ihrem Bauchgefühl und stehen zu ihrer Entscheidung. Handeln und Agieren ist somit zielführend.

Ihren Sinnbildern zufolge gibt es in jedem Betrieb auch gackernde Hühner. Wie müssen wir sie uns vorstellen?

Hühner sind die, die im Betrieb keine Adlersprache sprechen, sondern die sogenannte Huhn-Sprache. Ich habe gar nichts gegen Hühner! Für mich sind grundsätzlich alle als Adler geboren. Denn wir alle – der Hoteldirektor genauso wie die Spülkraft – haben das größte Rennen aller Zeiten gewonnen: neun Monate vor unserer Geburt, weil wir uns gegen 240 Millionen Wettbewerber durchgesetzt haben. Im Laufe der Erziehung, der Prägung und Entwicklung verwandeln sich manche Menschen allerdings in „Hühner“.

Was bedeutet das für die Kommunikation?

Der Adler sagt: „Ich bitte dich um Verständnis.“ Das Huhn sagt: „Das musst du doch verstehen.“ Das ist ein Unterschied. Das Huhn sagt: „Das siehst du falsch.“ Der Adler würde sagen: „Aus meiner Sicht stellt es sich wie folgt dar.“ Wichtig ist in der Kommunikation, bei sich selbst zu bleiben. Dann hat der andere offene Ohren. Noch ein Beispiel: „Da hast Du mich falsch verstanden“, sagt das Huhn. Deutlich besser ist die Adler-Formulierung: „Gemeint habe ich damit Folgendes.“ So ist Kommunikation locker, leicht und lächelnd möglich.

Sie haben beachtliche Bekanntheit erreicht mit dem Zitat: „Viele Menschen sind auf der Suche nach Lösungen von Problemen, die es gar nicht gibt.“ Was genau meinen Sie damit?

Die Qualität unserer Gedanken entscheidet über die Qualität unserer Sprache und unseres Handelns. Die Adler-Sprache ist lösungsorientiert, angebotsorientiert, zukunftsorientiert und immer positiv formuliert. Wenn wir das auf unser Handeln übertragen, bedeutet es: Wie kann ich für meine Herausforderung, ohne zu klagen, ohne negative Haltung, eine Lösung finden. Es ist wichtig, ins Handeln zu kommen. Ich kann natürlich sagen, das Glas ist halb leer – aus der Adler-Perspektive allerdings ist es halb voll.

Was ist aus Ihrer Sicht das Geheimnis einer erfolgreichen Führungskraft?

Einmal: die drei Z’s, dann die vier M’s, die fünf A’s, die sechs P’s und die sieben B’s. Das bedeutet: Die Zusage zur Zusammenarbeit, begleitet von den vier M’s: Man muss Menschen mögen und den fünf A’s: alles anders als alle anderen. Die sechs P’s stammen aus der englischen Sprache: prior proper preparation prevents poor performance. Zu deutsch: Eine vorherige, sorgfältige Vorbereitung verhindert eine armselige Vorstellung. Das bedeutet: Je besser ich vorbereitet bin, umso besser ist das Ergebnis. Nun zu den sieben B’s. Diese stehen für begrüßen, beraten, begeistern, bedienen, betreuen, bedanken und – letztlich dadurch – binden! Das gilt für die Mitarbeiter genauso wie für die Kunden, denn dann bin ich ein Menschenfreund oder Menschengewinner – und letztlich wieder ein Marken-Botschafter.

Und womit sollten alle, die sich in „inspirierende Zukunftsgestalter“ verwandeln möchten, auf ihrem Weg dorthin beginnen?

Ganz wichtig: an der persönlichen Entwicklung weiter arbeiten. An dieser Stelle ein Zitat: „Wer glaubt, jemand zu sein, hat aufgehört, jemand zu werden.“ Zum Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gehören die Fähigkeit zur Selbstreflexion, die Optimierung der Körpersprache und der Rhetorik. Wichtig ist, sich dafür einen Begleiter oder Coach an die Seite zu rufen – weil die Sichtweise von außen oft sehr hilfreich ist.

Zur Person Alexander Munke, Jahrgang 1960, bietet seinen Teilnehmern nach eigener Aussage „ein Buffet“ mit zahlreichen Tipps und Methoden für den erfolgreichen Alltag und die ganz persönliche Erfolgsstrategie. Seine Erfahrungen hierfür sind geprägt von seinem außergewöhnlichen Lebenslauf oder wie er selbst sagt: „Von der Schule des Lebens.“ Als junger Mann hat er eine Ausbildung zum Restaurantfachmann absolviert und danach ganz unterschiedliche berufliche Erfahrungen gemacht – zum Beispiel als Chef de Rang, Butler und Chauffeur, Globetrotter oder Restaurantleiter. Er gilt als renommierter Referent, der in allen Branchen Seminare gibt.

