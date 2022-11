In Sulingen vermisster 46-Jähriger ist tot

+ © Imago Images/Maximilian Koch Polizeikontrolle in Delmenhorst. © Imago Images/Maximilian Koch

Ein Anwohner fand den aus einem Pflege- und Seniorenheim vermissten Mann leblos bei Gartenarbeiten.

Sulingen – Der seit dem 20. November aus einem Pflegeheim in Sulingen vermisste 46-jährige Alexander Münz wurde am Dienstag am Nachmittag in einem privaten Garten am Wiesenweg tot aufgefunden. Das berichtet die Polizei. Nach dem Verschwinden des Mannes wurde mit einem Großaufgebot von Feuerwehr, THW, DRK, Polizei und freiwilligen Helfern nach dem Vermissten gesucht (wir berichteten). Eine umfangreiche Suche war zunächst erfolglos geblieben.

Der Anwohner des Wiesenwegs, einer Sulinger Wohngegend, entdeckte den Leichnam des bekleideten Vermissten zufällig bei Gartenarbeiten. Die beiden Männer stehen laut Polizei in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis, und es gebe keine Verbindung.

Keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung

Der aufgefundene Mann könne jedoch noch nicht „ganz lange dort gelegen haben“, sagt Thomas Gissing, Sprecher der Polizei im Landkreis. Das hätten die kriminaltechnischen Untersuchungen ergeben. Auch der Besitzer des Gartens habe geschildert, dass er vor wenigen Tagen an derselben Stelle im Garten gewesen sei. Da habe sich noch niemand an Ort und Stelle befunden.

Ausgeschlossen werden kann laut Polizei zudem, dass der Vermisste bereits tot von A nach B in den Garten bewegt wurde. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung gibt es auch nicht. Es liegen keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod vor, so die Polizei.

Von der Vermisstenmeldung bis zum Auffinden am Dienstag hätte der Vermisste zwischenzeitlich überall gewesen sein können, spekuliert Thomas Gissing. Mitunter eine Erklärung, warum die eingesetzten Suchhunde zu Beginn der groß angelegten Suchaktion zunächst südlich des Pflegeheims zum Sulinger Stadtsee führten. Der Auffindeort befindet sich aber nördlich des Pflegeheims – rund 500 Meter Luftlinie davon entfernt. Zuletzt lebte der Mann in der „Seniorenresidenz am Park“. Alexander Münz sei krank gewesen und im Pflegeheim wegen seiner Gesamtumstände untergebracht.

„Jeder Vermisstenfall ist anders“, sagt Thomas Gissing. „Die meisten werden nach kurzer Zeit wiedergefunden, weil sie sich verlaufen haben. Das jemand so lange weg ist und dann auf so tragische Weise gefunden wird, ist sehr selten.“

Polizeilich sind die Ermittlungen nun abgeschlossen. Eventuell erhalten die Beamten in Sulingen noch Hinweise, wo sich der ehemals Vermisste zwischenzeitlich aufgehalten habe, aber das sei für die Fallbearbeitung nicht zwingend nötig. GREGOR HÜHNE