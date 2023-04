2016 angekündigter Radweg verspätet sich

+ © Sigi Schritt Ein Radweg soll bis zur B 51-Kreuzung gebaut werden. © Sigi Schritt

Das Land Niedersachsen hat die 3,5 Kilometer lange Trasse in Fahrenhorst schon seit sieben Jahren auf dem Plan, aber der Baustart ist weiter ungewiss.

Stuhr – Von Wildeshausen bis Fahrenhorst auf einem durchgehenden Radweg fahren – das ist noch Zukunftsmusik. Bis Kirchseelte ist der Weg allerdings schon ausgebaut. Was noch fehlt, ist der Lückenschluss in Stuhr. Das ist der Abschnitt im Ortsteil Fahrenhorst bis zur Bundesstraße 51.

Dieser Weg soll in Stuhr entlang der Wildeshauser Straße verlaufen. So sieht es das Projekt vor, das im schon 2016 fortgeschriebenen landesweiten Radwegekonzept enthalten ist. Im Geschäftsbereich Nienburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) steht das Projekt im vordringlichen Bedarf auf Platz neun der Radwegebaumaßnahmen. Das Projekt hätte längst begonnen werden können, heißt es aus dem Geschäftsbereich Nienburg. Doch die Umsetzung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, wie die Behörde auf Anfrage bestätigt. NLSTBV-Sprecherin Lisa Hustedt erläutert den Stand der Dinge.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr könne den Weg zurzeit nicht allein bauen, sagt Lisa Hustedt. „Uns fehlen die Ressourcen“, sagt sie. Ohne die nötigen personellen und finanziellen Mittel sei das Projekt nicht zu stemmen. Das Projekt sei aber immer noch im vordringlichen Bedarf.

Anwohner, die wissen wollen, auf welcher Straßenseite gebaut wird, müssen sich noch gedulden, bis die Behörde dazu Aussagen machen kann. Auf welcher Seite der künftige Radweg verlaufen soll, werde erst mit den zuständigen Behörden und der Polizei besprochen.

Mit welchem Zeithorizont muss man rechnen – wenn alles optimal läuft? Wenn man sofort mit der Planung beginnen würde, so die Antwort, würde diese Phase mindestens eineinhalb Jahre dauern. „Ende 2024 wäre die Planung also abgeschlossen“, so Hustedt. Dann folgt das sogenannte Planfeststellungsverfahren und im Anschluss, etwa 2026, der eigentliche Bau. Das aber nur, wenn es keine Klagen gegen das Projekt gebe, heißt es aus der Behörde.

Was in dieser Zeit alles zu tun ist? Unter anderem müsste die 3,5 Kilometer lange Strecke vermessen und Baugrunduntersuchungen vorgenommen werden. Außerdem müssten Grundstücke für die Trasse erworben werden. Auch landschaftspflegerische und wassertechnische Auflagen müssten erfüllt werden. Die Landesbehörde geht davon aus, dass der neue Weg neben der Straße asphaltiert wird. Die Baukosten würden derzeit aber aus dem Ruder laufen. Die Sprecherin sagt, dass der Lückenschluss am Ende etwa eine Million Euro kosten wird.

Solche Radwege werden zu 90 Prozent als Gemeinschaftsprojekt realisiert. Partner der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist dann die jeweilige Kommune. In diesem Fall also die Gemeinde Stuhr, so Lisa Hustedt.

Gibt es Möglichkeiten, das Projekt zu beschleunigen? Die gibt es durchaus, ergänzt die Sprecherin. Freiwillige Leistungen einer engagierten Kommune könnten die Realisierung tatsächlich beschleunigen. Der Grunderwerb würde erheblich erleichtert, wenn die Kommune auf die Eigentümer vor Ort zugeht. Die Gemeinde könnte die entsprechenden Flächen für die Trasse aufkaufen und die Planung übernehmen. Dies würde jedoch an den fehlenden Ressourcen der Gemeinde scheitern. Die Gemeinde habe ebenfalls zu wenig Personal.

Warum fehlen Planer und Baufachleute? Viele Mitarbeiter, die bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für solche Planungen zuständig waren, sind zur Autobahngesellschaft gewechselt. Und dort scheint ein großer Bedarf zu bestehen, wie auch Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte bestätigt. Die Probleme gebe es überall, auch in Bremen. Die Planer, die in der Gemeinde arbeiten, seien derzeit mit anderen Projekten wie der Ortskernentwicklung für Stuhr und Brinkum beschäftigt. Und auch die Linie 8 sei ein wichtiges Thema. Die Fahrenhorster Radwegtrasse ist noch aus einem anderen Grund eine echte Herausforderung für die Gemeinde Stuhr: Grundstückseigentümer wollen nicht verkaufen, sagt der Bürgermeister.