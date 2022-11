Der Bassumer Hüttenzauber steht vor der Tür

Von: Gregor Hühne

Die Wir im Hallenbad: (vorne, v.l.) Helma Schöpe (Bäder Verein), Niels Lücke (Wir-Marktmeister). (hinten, v.l.) Jens Diedrich (Bäder Verein), Jürgen Donner (zweiter Vorsitzender Wir-Bassum), Friedrich Ludwig (Bratwurst und Glühwein Schwerathletik TSV Bassum), Manni Bode (Puffer Stand Twistringen), Torsten und Marcel Ohls (weihnachtlicher Deko Stand), Justine und Michael Pohl (Rosmarinkartoffeln und Champignons Stand) und Maik Bandorski (erster Vorsitzender Wir-Bassum). © Gregor Hühne

Bassum – Es ist zwar noch etwa einen Monat hin, aber die Planung für den diesjährigen Hüttenzauber steht. Die Wir (Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft Region Bassum) hat die Pläne dafür am Dienstag vorgestellt. Die vierte Veranstaltung dieser Art soll vom 9. bis 20. Dezember über die Bühne gehen.

„Die Wir-Bassum freut sich, in diesem Jahr nach langer Zwangspause wieder die Türen des Hüttenzaubers öffnen zu dürfen“, sagt Hans-Jürgen Donner, zweiter Vorsitzender des Vereins. Täglich von 16 bis 22 Uhr werde während der Veranstaltungstage die Sulinger Straße gesperrt und das Festgelände durch Bohlen abgetrennt. Die Geschäfte des kleinen Bassumer Hüttenzaubers stünden in diesem Jahr wieder am ursprünglichen Standort am Alten Amtshof an der Sulinger Straße 10 bis 12. „Gemeinsam mit dem neuen Besitzer der Immobilie konnte die Wir den vorweihnachtlichen Hüttenzauber damit an den Geburtsort der Veranstaltung zurückbringen“, berichtet Donner.

Der Hüttenzauber verfügt in diesem Jahr über Sitzecken, Stehtische und Sitzbänke, die zum Verweilen einladen, schreibt die Wir in einer Ankündigung. Reservierungen seien auch diesmal aus organisatorischen Grünen nicht möglich.

Besucher sollten – sofern möglich – zu Fuß oder mit dem Fahrrad anreisen. Das sei am sichersten, sagt Donner mit einem Zwinkern. Schließlich könne nicht ausgeschlossen werden, dass Alkohol getrunken wird, und das vertrage sich bekanntlich nicht mit Autofahren.

Die Veranstalter planen am ersten Tag des Hüttenzaubers eine offizielle Eröffnung um 18 Uhr durch Wir-Vorsitzenden Maik Bandorski und kündigen folgende Stände an:

Die Schwerathleten des TSV Bassum, unter der Leitung von Friedrich Ludwig, stehen mit Bratwurst und Glühwein in ihrer „Schwer was los“-Hütte.

Torsten und Marcel Ohls bieten dekorative Weihnachtsartikel an. Neu im Angebot der Ohlsens sind sogenannte Floatlights, die Millionen von Gestaltungsmöglichkeiten bieten und ein „echter Hingucker“ sind. Auch einem Glücksrad darf man an der Deko-Hütte Schwung verleihen.

Ein neues Angebot bietet unter der Leitung von Jens Diedrich und Helma Schöpe der Förderverein zum Erhalt der Bassumer Bäder in Zusammenarbeit mit dem Schuh Café aus Ehrenburg.

Tim Pellert, Betreiber des Schaustellerbetriebs Bode in Twistringen, ist in diesem Jahr mit seinen Kartoffelpuffern dabei.

Niels Lücke (Lücke‘s Weinmobil aus Högenhausen) wird in seiner Weinhütte den „Heißen Weißen“ und andere, weinhaltige Getränke im Angebot haben.

Der Gartenbaubetrieb „Wolters Weihnachtswald“ aus Martfeld wird seine Weihnachtsbäume im Schatten des Hüttenzaubers anbieten. Der Stand befindet sich in diesem Jahr auf dem Gelände gegenüber der Kreissparkasse Sulinger Straße/Ecke Querstraße.

Eine echte Neuheit darf sich die Hütte von Justine Pohl nennen. Die Schaustellerin ist das erste Mal dabei und bietet Rosmarinkartoffeln, heißen Hugo und heißen Aperol Spritz sowie Crêpes und andere Köstlichkeiten.

Ein Highlight passiert laut der Wir am Vierten Advent, 18. Dezember. Dann kommt nämlich der Weihnachtsmann. Er bringt den anwesenden Kindern ab 16 Uhr Geschenke. „Der Weihnachtsmann lebt vom Glück der Kinder“, sagt Hans-Jürgen Donner, der auf glänzende Augen hofft.

Großer Dank gebührt der Bassumer Wirtschaft, lobt Wir-Vize Donner, die wie auch in den Jahren zuvor den kleinen Bassumer Hüttenzauber tatkräftig und nachhaltig unterstützt.

Kostentechnisch sei der Rahmen der Veranstaltung dieses Mal heruntergeschraubt worden, so Donner. Das betreffe beispielsweise die Musik.



Der Grund ist, dass die Wir nach Corona langsam wieder den Einstieg finden möchte. Daher seien auch die Öffnungszeiten im Vergleich zu den Vorjahren reduziert worden. Doch die Zeit reiche laut Donner dennoch aus.