Denksport für Hunde: Rally Obedience in der Leester Marsch

Von: Dierck Wittenberg

Der vierbeinige Team-Partner überwindet das Hindernis. © Wittenberg

Rally Obedience ist ein Hundesport, bei Mensch und Tier als Team zusammenarbeiten müssen. Besuch bei einer Trainingsgruppe in der Leester Marsch in Weyhe.

Leeste – Früh abends in der Leester Marsch: Mehrere Hund-Mensch-Paare bewältigen gemeinsam Aufgaben, umrunden einander, laufen Achten und Slaloms. Rally Obedience heißt der Hundesport, dem die Gruppe auf einem Übungsplatz nachgeht, der mitten im Naturschutzgebiet liegt. Auf dem Weg zum Übungsplatz kommt man schon mal an äsenden Rehen vorbei.

Der Platz gehört der Leester Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde. Aber in der Rally-Obedience-Gruppe gleicht kein Hund dem anderen. Mischlinge und Rassehunde sind dabei, ein Labrador Retriever zum Beispiel, ein Australian Shepherd oder auch ein Rhodesian Ridgeback.

Klare Ansage: Aufsteller weisen den Weg. © Wittenberg

Bei diesem Hundesport bilden jeweils ein Zwei- und ein Vierbeiner ein gemeinsames Team, wie Trainerin Ingrid Thies erläutert. Thies hat die junge, in den USA entstandene Hundesportart 2014 in die Schäferhundverein-Ortsgruppe eingebracht, nachdem sie Rally Obedience in einer Brinkumer Hundeschule kennengelernt hatte.

Angeleitet vom zweibeinigen Teampartner geht es bei diesem Hundesport um die Bewältigung eines Parcours. Drei Strecken hat das fünfköpfige Trainerteam auf der umzäunten Übungswiese aufgebaut. Zwei Stunden vor dem Training beginnt der Aufbau. „Für uns ist das ein langer Tag“, sagt Thies.

Gemeinsames Freuen gehört zur Belohnung am Ende. © Wittenberg

Neben Ingrid Thies besteht der Trainerstab aus Petra Brummerhoop, Ralph Seifert, Dagmar Vogt und Anja Witkop. Sie betreuen unterschiedliche Klassen. Thies die Beginner, Brummerhoop die Klasse 1, die anderen drei zusammen die Klassen 2 und 3. In Turnieren gibt es zudem eine Seniorenklasse für ältere Hunde.

Die drei Parcours-Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden entsprechen diesen Klassen. Acryl-Aufsteller weisen den Weg durch den Parcours, und sie geben die Aufgaben vor. Eine Aufgabenfolge sieht dann beispielsweise so aus: „Anhalten, steh, um den Hund herum“, „Hund umrundet Hundeführer“, „ein Schritt rückwärts“ und schließlich: „Slalom einfach“.

Der Parcours für Fortgeschrittene enthält einen Sprung. © Wittenberg

„Obedience“ lässt sich übrigens mit einem außerhalb der Hundehaltung aus der Mode gekommenen Wort übersetzen: „Gehorsam“. Zu Unterordnungsübungen in vielen Variationen kämen Übungen aus dem Freestyle wie Wendungen um 180, 270 beziehungsweise 360 Grad oder Laufübungen um Pylonen.

Die perfekte Kommunikation und die partnerschaftliche Zusammenarbeit des Mensch-Hund-Teams steht im Vordergrund, hat Ingrid Thies vorab erklärt. Praktisch heißt das: Der Hund läuft bei Fuß neben dem Menschen her, der ihn mit Körpersprache und Kommandos sowie in den unteren Klassen mit Leckerlis durch die Übungen führt.

Leckerlis motivieren die Vierbeiner nach einer Übung. © Wittenberg

Ziel ist die zügige, aber auch präzise Bewältigung des Parcours. Die Abläufe sind aber gemächlicher als im Agility-Hundesport, bei dem die Hunde einen Hindernis-Lauf absolvieren. Auch akustisch geht es in der Leester Marsch ruhig zu: Die Hundeführer rufen ihre Tiere nicht, sie sprechen mit ihnen. Das lauteste Geräusch ist das Krächzen eines Fasans, das hin und wieder aus der Nähe zu hören ist. „Ingrid, hat heute ein Hund gebellt?“, wird Rolf Wildung am Ende die Trainerin fragen.

Wildung ist der Besitzer von Richy, dem Labrador Retriever. Richy wird von Trainer Ralph Seifert durch den Parcours für die Klassen 2 und 3 geführt. Dazu gehört ein Hindernis-Sprung, aber beispielsweise auch Futterverweigerung. Anders als nebenan bei den Beginnern muss Richy nicht nur eine Acht um vier Eckpunkte laufen, er muss dabei Fleischwürste ignorieren, die darunter versteckt sind und für seine Nase höchstwahrscheinlich verführerisch duften. Aber weil er sie ignoriert, ist ganz am Ende eine der Würste dann doch seine.

„Das ist alltagstauglich, dass man als Team zusammenwächst“, sagt Seifert. Ganz ähnlich äußern sich auch andere Trainer und Teilnehmer: Dass es Vorteile im Alltag hat, wenn der Hund gelernt hat, aufmerksam bei Fuß zu laufen und auf Kommandos und Körpersprache zu achten.

Hunde wollen beschäftigt werden, und Bewegung bekommen sie beim Rally-Obedience-Sport. Seifert weist aber auf noch einen Aspekt hin: Nicht nur die Tiere, auch die Hundeführer müssen sich konzentrieren. „Es ist etwas für den Kopf.“ Und auch Kopfarbeit kostet Energie.

„Wir trainieren unter Turnierbedingungen“, sagt Ingrid Thiel anfangs. Wenn es etwas zu korrigieren gebe, würden die Trainer korrigieren. Vor Corona hatten die Leester Hundesportler seit 2017 jährlich ein offenes Turnier ausgerichtet.

Über die verschiedenen Klassen hinweg besteht die Gruppe laut Thiel aus 18 Zweierteams. „Ein Hund sollte sozial verträglich sein und Sitz, Platz und Bei-Fuß-Laufen beherrschen“, sagt sie über die Voraussetzungen. Der Sport eigne sich sehr gut für Familienhunde. Es gebe kaum ein Mensch-Hund-Team, das sich für diese Sportart nicht eigne, fasst Thiel in einem Vorstellungstext zusammen: Große und kleine, dicke und dünne, junge und alte, unbegrenzt mobile und mobilitäts-begrenzte Menschen und Hunde können teilnehmen – so hat Thiel das in einem Vorstellungstext zusammengefasst. Darauf, dass Handicaps berücksichtigt werden, weist auch Hundebesitzer Ralf Wildung hin: Bei einem Turnier in Lüneburg sei der Parcours am Ende so umgebaut worden, dass eine Rollstuhlfahrerin mit ihrem Pudel dort antreten konnte.

Rally Obedience

Weitere Informationen im Internet unter www.OG-Weyhe-Leeste.de oder bei Ingrid Thies unter 0170/1246816.