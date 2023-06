Landpartie und Blütenduft auf dem Heiligenberg bei Bruchhausen-Vilsen

Rosenfest auf dem Heiligenberg © Home & Garden Event GmbH

Das Rosenfest Bruchhausen-Vilsen findet vom 30. Juni bis 2. Juli 2023

Lübeck, 8. Juni 2023. Es ist ein einzigartiges und wunderschönes, naturnahes Anwesen: Das Forsthaus Heiligenberg auf dem Heiligenberg bei Bruchhausen-Vilsen. Hier betreibt die Familie Brüning ein Hotel und Restaurant – höchster Komfort trifft dabei auf Liebe zur Tradition und Natur. Einmal im Jahr verwandelt das Rosenfest das umliegende Gelände in ein duftendes Blütenmeer, das zum Schauen, Shoppen und Genießen einlädt. So auch in diesem Jahr: Vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 präsentieren zahlreiche Aussteller aus der Region und der gesamten Bundesrepublik ihre ganz besonderen Waren und Dienstleistungen. Auch wenn die Königin der Blumen dabei im Mittelpunkt steht und mit den verschiedensten Rosensorten, von Strauch- über Beet- bis hin zu wagemutigen Kletterrosen und ganz besonderen, alten Arten die Besucher verzaubern wird, ist das Thema Outdoor und Garten sehr präsent. Farbenfrohe Blumen, knollige und robuste Stauden, zart duftende Bienenlieblinge, praktische Helferlein, fachkräftiges Gartengerät und gemütliche Outdoorloungemöbel sind zu finden. Etwas robuster wird es mit Grills, Fackeln und Rostelementen.

Auch Home Interior und Accessoires gibt es für all jene, die sich neue Akzente und Trends in den heimischen vier Wänden wünschen. Egal, ob Tischwäsche, Kissen, Decken, Leinen, Kerzen, Keramik oder Porzellan – hier wird ein jeder Schatzsucher fündig. Dabei legen viele Aussteller wert darauf, dass ihre Produkte Handgemacht und damit ein wahres Unikat sind – und geben den Besuchern außerdem gern kleine Beratungen, Vorführungen oder Tastings ihrer Waren. Ein Highlight in diesem Jahr sind die Workshops von Fancy Patina - alles schön mit Kreidefarbe. Besucher können hier kostenfrei ausprobieren, wie sich Blumentöpfe mit Kreidefarben aufedeln und upcyclen lassen.

Zu entdecken gibt es ebenso Mode, ob romantisch, praktisch oder trendy, Schmuck in Silber, Gold und mit Edelsteinen, Wellnessartikel und -angebote und vieles mehr.

Dabei darf natürlich auch der kulinarische Bereich nicht zu kurz kommen! Zum Mitnehmen oder Verschenken finden die Besucher Gewürze, Pestos, Öle, Balsamico, Tee, Süßes und Salziges, während das Catering mit Kaffee und Kuchen über Flammkuchen bis hin zu Eis und Waffeln darauf wartet, die Besucher an diesem Sommerwochenende vor Ort zu verwöhnen und zum Verweilen und Entspannen einlädt. Ein wunderschöner Tag für die ganze Familie an der frischen Luft ist so garantiert!

Natürlich ist auch die Modenschau von Künstlerin Petra Mönius-Arends mit ihren Wesenskleidern wieder fester Bestandteil der Veranstaltung. Die Künstlerin ist Erfinderin der „Wesens-Kleider“, die für überraschende, tragbare Mode „made in Bruchhausen-Vilsen“ stehen.

Das Rosenfest auf dem Heiligenberg ist Freitag, Samstag und Sonntag je von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt zehn Euro online, vor Ort kommt ein Euro Bearbeitungsgebühr hinzu. „Ein Hut tut gut“ – wer zum Besuch des Rosenfestes einen ausgefallenen Hut trägt, zahlt online und vor Ort je 1€ weniger! Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen in Begleitung Erwachsener gratis dabei sein. Um die Vorfreude bei seinen Besuchern zu steigern, bietet der Veranstalter, die HOME & GARDEN Event GmbH aus Lübeck, einen Ticketvorverkauf in Zusammenarbeit mit der Nordwest Ticket GmbH an. Diese können unter www.rosenfest-heiligenberg.de online gekauft werden, auch weitere Informationen und Impressionen sind hier zu finden.

Veranstalter

HOME & GARDEN EVENT GmbH

Projektleitung: Ulla Hiltafski & Finn Myrau

Spenglerstraße 43 · 23556 Lübeck

Telefon: 0451 899 060 · Telefax: 0451 899 06 34

hiltafski@homeandgardenevent.de myrau@homeandgardenevent.de

www.rosenfest-heiligenberg.de



Pressekontakt

Franziska Koepp

Telefon: 0451 89 906 447

koepp@das-agenturhaus.de



