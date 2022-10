Cora Buhlert gewinnt begehrten Science-Fiction-Preis Hugo Award

Von: Andreas Hapke

Vorsichtig hat Cora Buhlert ihren Hugo Award aus dem Regal geholt. Er wäre sonst auseinandergefallen. © andreas hapke

Im dritten Anlauf hat Cora Buhlert endlich den Hugo Award gewonnen, der in Kreisen von Science-Fiction-Fans als international wichtigste Auszeichnung gilt. „Traurig“ sei sie aber gewesen, als sie die Trophäe in den Händen hielt, sagt Buhlert. Der Preis hat die Reise aus den USA nicht schadlos überstanden.

Seckenhausen – „Da ist das Ding“ – Fußballfans werden diesen Ausruf mit dem ehemaligen Bayern-Torwart Oliver Kahn verbinden, als er die Trophäe für die Deutsche Meisterschaft 2001 in die Luft stemmte. Ein spätes Tor seiner Mannschaft am letzten Spieltag beim Hamburger SV brachte seiner Mannschaft noch diesen Triumph.

„Da ist das Ding“ – das hätte auch Cora Buhlert in die Welt posaunen können, nachdem sie im dritten Anlauf endlich den Hugo Award gewann. Er gilt als international wichtigste Auszeichnung in Kreisen von Science-Fiction-Fans. Die Seckenhauserin erhielt die silberfarbene Rakete als beste Fanautorin (Best Fan Writer) der World Science Fiction Society im Jahr 2022.

Doch begeistert in die Luft stemmen konnte sie den 3,75 Kilogramm schweren Preis, der auf dem Postweg aus den USA nach Deutschland gekommen war, nicht. Die Trophäe war an mehreren Stellen beschädigt und drohte auseinanderzufallen. „Traurig“ und „enttäuscht“ sei sie gewesen, als sie die Rakete endlich in den Händen hielt. Wann es ein Ersatzexemplar gibt, steht ihrer Auskunft nach noch in den Sternen.

Cora Buhlert schreibt im Jahr etliche Rezensionen

Cora Buhlert schreibt im Jahr etliche Rezensionen von Fernsehserien wie Star Trek und Raumpatrouille Orion, von letzterer sogar „Episode für Episode.“ Sie verfasst auch Texte über vergessene, historische Bücher und Kurzgeschichten, die zum Teil nicht mehr nachgedruckt werden. Und sie kommentiert Nominierungen für den Hugo Award – wobei sie sich damit vor ihrer ersten eigenen Aufstellung 2020 leichter getan habe, erzählt sie.

Ihre Publikationen stellt sie auf den einschlägigen Plattformen zur Verfügung, etwa galacticjourney.com. Voraussetzung für eine Nominierung als Best Fan Writer: Der/die Autor(in) darf die Tätigkeit nicht professionell ausüben.

Wegen der Pandemie und einer Erkrankung ihrer Mutter war es ihr nicht vergönnt, den Preis persönlich bei der World Science Fiction Convention Anfang September in Chicago, Illinois, entgegenzunehmen. „Im Abendkleid und mit Krönchen“ saß sie um 3 Uhr morgens im Dachgeschoss vor dem Laptop und wartete gemeinsam mit weiteren virtuell zugeschalteten Nominierten im Zoom-Raum auf die Vergabe des Hugo Awards in den jeweiligen Kategorien.

„Ich habe im Chat mitbekommen, dass ich gewonnen habe“

Gut eine halbe Stunde nach Beginn der Zeremonie war es so weit. Die sechs für den Best Fan Writer ausgewählten Autoren kamen in einen separaten Raum, wo sie den Live-Stream nicht mehr verfolgen konnten. „Man hört noch nicht einmal, dass sein eigener Name aufgerufen wird. Ich habe im Chat mitbekommen, dass ich gewonnen habe“, berichtet Buhlert.

Wirklich gerechnet habe sie mit dieser Auszeichnung nicht. „Ich war ziemlich baff und musste erstmal tief durchatmen“, sagt Buhlert. Ihrer Konkurrentin Alex Brown hatte sie deutlich bessere Chancen zugeschrieben. „Sie ist eine wichtige Stimme in der Szene“, begründet Buhlert. Brown rezensiere viele Jugendbücher, aber auch Veröffentlichungen von LGBTQ- und Fantasy-Schriftstellern. Gleichwohl hatte die Seckenhauserin eine Rede vorbereitet. Darin ging sie auf die Historie der World Science Fiction Convention ein und bedankte sich dafür, dass sie „Teil dieses großen Wandteppichs von Science-Fiction-Fans“ sein dürfe.

Bereits am Tag nach der Preisverleihung wurde die Trophäe laut Buhlert verschickt. Sie erhielt eine E-Mail mit der Tracking-Nummer ihres Pakets und verfolgte dessen Reise, bis sie beim Kurierdienst Fed Ex in Köln ins Stocken kam. „Denen war das Paket wohl zu suspekt, auch weil es so schwer war“, hat Buhlert nach mehrfachem Austausch mit der Firma verstanden. „Aber was haben die denn gedacht? Dass ich in den USA Handgranaten bestellt habe?“

„Völlig zerdepperte“ Paket kommt erst nach zwei Wochen an

Erst nach zwei Wochen habe sie das „völlig zerdepperte“ Paket erhalten. Entsprechend sah der Inhalt aus: zerkratzte und abgebrochene Holzteile sowie eine kaputte Raketenspitze schmälerten die Freude Buhlerts über die Ehrung gewaltig. „Ich bekomme ein ganz neues Teil. Doch darüber, wer das bezahlt, liegen Fed Ex und World Science Fiction Society noch im Clinch.“

Ihrem Tatendrang tut das keinen Abbruch. Am heutigen Dienstagabend erscheint von ihr eine Rezession zum Buch „Die Schlangengrube und das Pendel“ von Edgar Allan Poe aus dem Jahr 1967. Ob sie im kommenden Jahr wieder für eine Nominierung in Frage kommt? Erstmals sei China Ausrichter der dann 81. World Science Fiction Convention. „Da werden viele chinesische Fans mitmachen und ihre Leute nominieren“, glaubt Buhlert. „Und als Preisträgerin hält man sich im Folgejahr eigentlich etwas zurück.“

Obwohl: „Ich könnte in einer anderen Kategorie antreten“, überlegt Buhlert. Es gebe auch Kurzgeschichten und Sachtexte von ihr . . .